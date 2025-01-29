Внештатный фокусник: Vogue грубо прокомментировал первый портрет Мелании Трамп в Белом доме

Первая леди США поделилась новым фото из Белого дома, куда она вернулась после победы своего супруга. Но Vogue раскритиковал снимок.

Related video

Модный журнал Vogue опубликовал резкую рецензию на недавно опубликованный портрет Мелании Трамп в Белом доме, сравнив образ первой леди США с образом фокусника. Журнал в течение четырех лет хвалил предыдущую администрацию Белого дома, по нескольку раз помещая на обложку Джилл Байден и Камалу Харрис, а его последняя статья о Мелании подтверждает, что Анна Винтур предпочитает демократов. Об этом пишет Daily Mail.

Главный редактор Vogue Анна Винтур — известная представительница Демократической партии, и когда-то ходили слухи, что ее кандидатуру рассматривали на пост посла при президенте Бараке Обаме.

Официальный портрет Мелании Трамп в Белом доме Фото: melaniatrump/instagram

"Трамп больше напоминает внештатного фокусника, чем государственного служащего", — написала Ханна Джексон о черно-белом портрете, авторства Режин Мао.

Джексон заявила, что смокинг не подходил к "данной ситуации", а образ Мелании Трамп в целом, "не способствовал созданию атмосферы зала заседаний".

"Трамп больше похожа на приглашенную звезду в эпизоде ​​сериала "Ученик. Восхождение Трампа", чем на первую леди Соединенных Штатов", — заявила модный редактор, но на этом она не закончила, намекнув, что у жены Дональда Трампа нет вкуса.

Трейлер сериала "Ученик. Восхождение Трампа"

"Возможно, неудивительно, что женщина, жившая в золотом пентхаусе, чья слава так тесно переплетена с империей реалити-шоу, не смогла отказаться от театральности — даже столкнувшись с 248-летней традицией", — резюмировала Ханна Джексон.

Мелания Трамп удивила своих преданных подписчиков в Instagram своим новым официальным портретом в Белом доме, который был представлен в понедельник, 27 января. Черно-белое фото стало большим отходом от стиля бывших первых леди, которые традиционно выбирали более красочные образы.

Вместо этого Мелания, стилист которой Пьер Эрве ранее признавался, что ее трудно одевать, поскольку многие американские дизайнеры отказываются это делать, продемонстрировала черный брючный костюм Dolce & Gabbana с белой рубашкой. На заднем плане виден монумент Вашингтона.

Фотография была сделана 21 января, на следующий день после инаугурации, в Желтом овальном зале резиденции бельгийским фотографом Режин Мао.

Vogue, как известно, исключил Меланию из своих страниц, когда она была первой леди, нарушив традицию помещать жен президентов на свою обложку.

Джилл Байден на обложке Vogue Фото: Vogue

В 2018 году в таблоиды попала запись, на которой Мелания Трамп возмущается тем, что Vogue ее проигнорировал.

В то время как первые леди-демократки, такие как Мишель Обама и Хиллари Клинтон, попадали на обложку Vogue, республиканцы, такие как Лора и Барбара Буш, там не были. Анна Винтур не сделала исключения и для Мелании Трамп.

Напомним, фанаты Мелании Трамп предположили, что для своего фото она вдохновлялась образом Клэр Андервуд, героиней сериала "Карточный домик", которая, по сюжету, стала первой женщиной-президентом США.