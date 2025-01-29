Позаштатний фокусник: Vogue грубо прокоментував перший портрет Меланії Трамп у Білому домі

Перша леді США поділилася новим фото з Білого дому, куди вона повернулася після перемоги свого чоловіка. Але Vogue розкритикував знімок.

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Модний журнал Vogue опублікував різку рецензію на нещодавно опублікований портрет Меланії Трамп у Білому домі, порівнявши образ першої леді США з образом фокусника. Журнал протягом чотирьох років хвалив попередню адміністрацію Білого дому, по кілька разів поміщаючи на обкладинку Джилл Байден і Камалу Гарріс, а його остання стаття про Меланію підтверджує, що Анна Вінтур віддає перевагу демократам. Про це пише Daily Mail.

Головна редакторка Vogue Анна Вінтур — відома представниця Демократичної партії, і колись ходили чутки, що її кандидатуру розглядали на посаду посла при президенті Бараку Обамі.

Офіційний портрет Меланії Трамп у Білому домі Фото: melaniatrump/instagram

"Трамп більше нагадує позаштатного фокусника, ніж державного службовця", — написала Ханна Джексон про чорно-білий портрет, авторства Режин Мао.

Джексон заявила, що смокінг не підходив до "цієї ситуації", а образ Меланії Трамп загалом "не сприяв створенню атмосфери залу засідань".

"Трамп більше схожа на запрошену зірку в епізоді серіалу "Учень. Сходження Трампа", ніж на першу леді Сполучених Штатів", — заявила модний редактор, але на цьому вона не закінчила, натякнувши, що в дружини Дональда Трампа немає смаку.

Трейлер серіалу "Учень. Сходження Трампа"

"Можливо, не дивно, що жінка, яка жила в золотому пентхаусі, чия слава так тісно переплетена з імперією реаліті-шоу, не змогла відмовитися від театральності — навіть зіштовхнувшись із 248-річною традицією", — резюмувала Ганна Джексон.

Меланія Трамп здивувала своїх відданих передплатників в Instagram своїм новим офіційним портретом у Білому домі, який був представлений у понеділок, 27 січня. Чорно-біле фото стало великим відходом від стилю колишніх перших леді, які традиційно обирали більш барвисті образи.

Замість цього Меланія, стиліст якої П'єр Ерве раніше зізнавався, що її важко одягати, оскільки багато американських дизайнерів відмовляються це робити, продемонструвала чорний брючний костюм Dolce & Gabbana з білою сорочкою. На задньому плані видно монумент Вашингтона.

Фотографію було зроблено 21 січня, наступного дня після інавгурації, у Жовтій овальній залі резиденції бельгійським фотографом Режин Мао.

Vogue, як відомо, виключив Меланію зі своїх сторінок, коли вона була першою леді, порушивши традицію поміщати дружин президентів на свою обкладинку.

Джилл Байден на обкладинці Vogue Фото: Vogue

У 2018 році в таблоїди потрапив запис, на якому Меланія Трамп обурюється тим, що Vogue її проігнорував.

У той час як перші леді-демократки, як-от Мішель Обама і Гілларі Клінтон, потрапляли на обкладинку Vogue, республіканці, як-от Лора і Барбара Буш, там не були. Анна Вінтур не зробила винятку і для Меланії Трамп.

Нагадаємо, фанати Меланії Трамп припустили, що для свого фото вона надихалася образом Клер Андервуд, героїнею серіалу "Картковий будиночок", яка, за сюжетом, стала першою жінкою-президентом США.