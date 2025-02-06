Анна Вінтур з'явилася в Букінгемському палаці в королівському намисті із загадковою історією

Кольє з величезними аметистами раніше належало прабабусі короля Чарльза, а потім його тітці, принцесі Маргарет, яка продала його на аукціоні.

Related video

Анна Вінтур, головний редактор американського Vogue, отримала почесну нагороду з рук короля Чарльза за свій внесок у моду. Вона мала приголомшливий вигляд у картатому костюмі від британського Alexander McQueen, але особливу увагу привернуло її розкішне кольє з величезними аметистами. Виявилося, що воно раніше належало королівській родині Великої Британії. Але потім надовго зникло з поля зору журналістів. Про це пише Daily Mail.

Анна Вінтур з'явилася в Букінгемському палаці в королівському намисті

Аметистове намисто коштує близько 55 000 фунтів стерлінгів. І воно явно справило враження на короля Англії.

Легендарна головна редакторка американського Vogue увійшла до списку почесних кавалерів на честь дня народження короля 2023 року за свій внесок у моду. Вірна своєму бездоганному стилю, вона одягла зшитий на замовлення костюм з драпірованою спідницею від Alexander McQueen з колекції весна/літо 2025.

Однак увагу королівських спостерігачів привернуло її вражаюче аметистове намисто.

Ця прикраса, що колись була частиною розкішного набору, який складався з тіари, намиста, сережок і брошки, веде своє походження від королеви Шарлотти, дружини короля Георга III.

Колекція перейшла до дочки королеви Шарлотти, принцеси Шарлотти, яка вийшла заміж за Фрідріха I, короля Вюртемберга. Хоча у пари не було спільних дітей, у Фрідріха був син Вільям від попереднього шлюбу.

Дочка Вільяма, Кетрін, була кузиною батька королеви Марії, герцога Текського. У 1898 році вона заповідала парюру Марії. Марія Текська носила повний комплект, коли була герцогинею Йоркською в 1890-х роках, а потім принцесою Уельською на початку 1900-х років.

Марія Текська в аметистовому комплекті Фото: Sotheby’s

До 1980-х років комплект належав родині Роріка Равеля, чия дружина носила його на їхньому весіллі 1983 року. Він згадував: "Наскільки мені відомо, принцеса Маргарет успадкувала комплект безпосередньо від королеви Марії Текської". Равель також стверджував, що Маргарет продала коштовності, коли її мати була ще жива, щоб погасити борги.

Аметистову парюру виставили на аукціоні Sotheby's у Женеві в травні 1993 року з оціночною вартістю 75 000-125 000 доларів США.

У той час Букінгемський палац спростував твердження таблоїдів про те, що коштовності продають, щоб покрити борги.

Набір був проданий за 55000 фунтів стерлінгів анонімному покупцеві. Пізніше він знову з'явився на лондонському ярмарку антикваріату Grosvenor House, де його виставили на продаж уже за 150 000 фунтів.

Аметистовий комплект королівської родини Фото: Sothebyʼs

Судячи з усього, Анна Вінтур могла придбати намисто на аукціоні, оскільки її бачили в ньому на вечірці "Золота доба високої моди" в лондонському Музеї Вікторії та Альберта 2007 року.

Спочатку вважалося, що це взятий напрокат витвір мистецтва, але тепер журналісти вважають, що він належить Анні Вінтур.

"Востаннє, коли я була тут, королева Єлизавета вручила мені медаль, і ми обидві погодилися, що виконуємо свою роботу вже дуже довгий час. Сьогодні вранці Його Величність запитав мене, чи означає це, що я перестану працювати, і я твердо відповіла: "Ні", — прокоментувала Анна Вінтур свій візит до Букінгемського палацу.

Нагадаємо, раніше журнал Vogue грубо прокоментував перший офіційний портрет першої леді США Меланії Трамп. Дружина Дональда Трампа жодного разу не з'являлася на обкладинці цієї "модної Біблії", на відміну від Джилл Байден і Камали Гарріс.