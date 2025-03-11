Король Чарльз III решил потратить 3 млн на особняк, чтобы в нем не проводили свадеб

В дальнейшем монарх намерен сдавать дом в аренду проверенным людям, чтобы обеспечить королеве Камилле спокойное пребывание в ее любимом загородном поместье.

Related video

Король Великобритании Чарльз III покупает дом по соседству с загородным особняком своей жены, королевы Камиллы в Уилтшире за 3 миллиона фунтов стерлингов. Одной из причин этого решения стало нежелание монарха превратить дом в шумное место для проведения свадеб, пишет Mail.Online.

Поместье Ray Mill было для Камиллы убежищем в течение 30 лет. Она приезжала туда, чтобы уединиться и отдохнуть от общественного внимания. Она не продала дом даже после того, как вышла замуж за наследника престола. Тут она пережила и разрушительную новость о раке у Чарльза, собиралась с мыслями и силами, чтобы поддержать его. Приезжая сюда, королева наслаждается верховой ездой, общением с семьей и прогулкой с собаками. Правда, она также обязана находиться в Highgrove House в Глостершире и Clarence House в Лондоне, официальных домах, которые она делит с Чарльзом, но все же не готова расстаться с любимым поместьем.

Ray Mill Камилла Купила после развода с Эндрю Паркером Боулзом в 1995 году за 850 000 фунтов стерлингов

После того как стало известно, что соседний особняк The Old Mill собираются продать, чтобы переоборудовать его для проведения свадеб, Камилла очень забеспокоилась. По словам инсайдеров, она была не в восторге от того, что каждые выходные десятки гостей шумели бы и кутили по другую сторону ее забора.

Застройщик Фил Клейтон купил The Old Mill семь лет назад за 675 000 фунтов стерлингов и сразу же начал масштабную реконструкцию, из-за чего он поссорился с Камиллой и другими соседями. В ходе строительных работ он переделал бывший гараж на территории в апартаменты для отдыха стоимостью 160 фунтов стерлингов за ночь, Pear Tree Loft, которые он рекламировал на Airbnb и других сайтах аренды.

К ужасу Камиллы и ее службы безопасности, они находились всего в 200 футах от ее входной двери. Апартаменты были забронированы в течение всего прошлого года и давали туристам из Европы, США и Австралии возможность увидеть королеву и воспользоваться ее частной подъездной дорогой, которую она делит с Клейтоном.

Друзья Камиллы сказали, что продажа собственности застройщику, который хотел построить место для проведения свадеб, была последней каплей. Учитывая потенциальный риск для безопасности Камиллы, король вмешался в последний момент, чтобы заблокировать продажу и купить The Old Mill за частные средства. Один из информаторов рассказал журналистам, что потенциальный покупатель стремился максимально использовать выгодное расположение дома и хотел "максимизировать коммерческое использование собственности в качестве краткосрочной аренды на время отпуска и места проведения свадеб".

После покупки дома король планирует сдавать его в аренду проверенным людям, которые обеспечат его надлежащее использование и не будут доставлять неудобств королеве.

"Новое соглашение является прагматичным решением, являясь как надежным финансовым вложением, так и способом сохранения конфиденциальности Ее Величества, защиты и постоянного наслаждения ее любимым домом без использования каких-либо государственных средств. Я знаю, как она благодарна и как она рада, не в последнюю очередь с учетом всех дополнительных стрессов и тревог прошлого года", – отметил инсайдер.

В Букингемском дворце никак не прокомментировали решения короля о покупке особняка.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла поделилась с Кейт Миддлтон секретом крепкого брака.