Король Чарльз III вирішив витратити 3 млн на маєток, щоб у ньому не проводили весіль

Надалі монарх має намір здавати будинок в оренду перевіреним людям, щоб забезпечити королеві Каміллі спокійне перебування в її улюбленому заміському маєтку.

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Король Великої Британії Чарльз III купує будинок по сусідству із заміським маєтком своєї дружини, королеви Камілли, у Вілтширі за 3 мільйони фунтів стерлінгів. Однією з причин цього рішення стало небажання монарха дозволити потенційному супернику щодо угоди на купівлю перетворити нерухомість на галасливе місце для проведення весіль, пише Mail.Online.

Маєток Ray Mill був для Камілли притулком протягом 30 років. Вона приїжджала туди, щоб усамітнитися і відпочити від суспільної уваги. Жінка не продала будинок навіть після того, як вийшла заміж за спадкоємця престолу. Тут вона пережила і руйнівну новину про рак у Чарльза, збиралася з думками і силами, щоб підтримати його. Приїжджаючи сюди, королева насолоджується верховою їздою, спілкуванням із сім'єю і прогулянкою із собаками. Щоправда, вона також зобов'язана перебувати в Highgrove House у Глостерширі та Clarence House у Лондоні, офіційних будинках, які вона ділить із Чарльзом, але все ж не готова розлучитися з улюбленим маєтком.

Ray Mill Камілла купила після розлучення з Ендрю Паркером Боулзом 1995 року за 850 000 фунтів стерлінгів

Після того як стало відомо, що сусідній маєток The Old Mill збираються продати, щоб переобладнати його для проведення весіль, Камілла дуже занепокоїлася. За словами інсайдерів, вона була не в захваті від того, що кожні вихідні десятки гостей галасували б і гуляли по інший бік її паркану.

Забудовник Філ Клейтон купив The Old Mill сім років тому за 675 000 фунтів стерлінгів і одразу ж почав масштабну реконструкцію, через що посварився із Каміллою та іншими сусідами. Під час будівельних робіт він переробив колишній гараж на території в апартаменти для відпочинку вартістю 160 фунтів стерлінгів за ніч, Pear Tree Loft, які він рекламував на Airbnb та інших сайтах оренди.

На превеликий жах Камілли та її служби безпеки, вони розташовані всього за 200 футів від її вхідних дверей. Апартаменти були заброньовані протягом усього минулого року і давали туристам з Європи, США та Австралії можливість побачити королеву і скористатися її приватною під'їзною дорогою, яку вона ділить з Клейтоном.

Друзі Камілли сказали, що продаж власності забудовнику, який хотів побудувати місце для проведення весіль, був останньою краплею. З огляду на потенційний ризик для безпеки Камілли, король втрутився в останній момент, щоб заблокувати продаж і купити The Old Mill за приватні кошти. Один з інформаторів розповів журналістам, що потенційний покупець прагнув максимально використати вигідне розташування будинку і хотів "максимізувати комерційне використання власності як короткострокової оренди на час відпустки і місця проведення весіль".

Після купівлі будинку король планує здавати його в оренду перевіреним людям, які забезпечать його належне використання і не завдаватимуть незручностей королеві.

"Нова угода є прагматичним рішенням, будучи як надійним фінансовим вкладенням, так і способом збереження конфіденційності Її Величності, захисту і постійної насолоди її улюбленим будинком без використання будь-яких державних коштів. Я знаю, як вона вдячна і як вона радіє, не в останню чергу з урахуванням усіх додаткових стресів і тривог минулого року", — зазначив інсайдер.

У Букінгемському палаці ніяк не прокоментували рішення короля про купівлю нерухомості.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла поділилася з Кейт Міддлтон секретом міцного шлюбу.