Королева Камилла поделилась с Кейт Миддлтон секретом крепкого брака

История чувств короля Чарльза III и королевы Камиллы началась еще в 1970 году. Она шутила, что имеет что-то общее со своей прабабушкой, которая была любовницей короля Эдуарда Седьмого.

Related video

Кейт Миддлтон "дала брачный совет принцу Уильяму" от королевы Камиллы. Об этом пишет Mirror.

Королева Камилла однажды поделилась мудростью с принцессой Уэльской относительно сохранения счастливого брака в королевской семье.

Камилла Паркер-Боулз впервые очаровала тогда еще принца Чарльза во время игры в поло в 1970 году. Их отношения прекращались, сын королевы Елизаветы II даже женился на принцессе Диане и дважды стал отцом, однако все равно вернулся со временем к Камилле.

Избранница британского монарха якобы сказала: "Моя прабабушка была любовницей твоего прапрадеда. Я чувствую, что у нас есть что-то общее" (Алиса Кэппел была любовницей короля Эдуарда Седьмого). Редактор Ричард Иден предполагает, что ее умение говорить нужную вещь в нужный момент осталось с ней.

Королева Камила вроде бы рассказала Кейт, что секрет брака заключается в том, чтобы хорошо "соответствовать расписанию" своего мужа.

"Кэтрин, очевидно, прислушалась к этому совету, что сделало Уильяма счастливым принцем, каким он является сегодня", — говорит эксперт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

По словам эксперта, принц Уильям и принц Гарри слышали только негативные вещи о давней любви своего отца, поскольку принцесса Диана обижалась на нее. Однако, когда приближалось его 50-летие, Чарльз, тогда еще принц Уэльский, решил, что пришло время для встречи.

"Встреча состоялась раньше, чем ожидалось, когда Уильям неожиданно приехал домой из Итона на выходные", — поделился Ричард.

Будущий король привел возлюбленную в квартиру Уильяма в Кларенс-хаусе и оставил их наедине поболтать на полчаса.

Королева Камилла и принц Уильям Фото: Getty Images

Королевский биограф Пенни Джунор рассказывала, что после разговора Камила вышла со словами: "Мне нужно выпить".

Ричард добавил: "Несмотря на явно сложные обстоятельства, считается, что Уильям был дружелюбным, а Камила внимательно относилась к его чувствам. Через несколько дней они снова встретились за обедом и вместе выпили чаю".

Напомним, почему Кейт Миддлтон может раньше стать королевой.

Также Фокус писал о планах принца Уильяма и Кейт Миддлтон на романтический отпуск.