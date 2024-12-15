Королева Камилла поделилась с Кейт Миддлтон секретом крепкого брака
История чувств короля Чарльза III и королевы Камиллы началась еще в 1970 году. Она шутила, что имеет что-то общее со своей прабабушкой, которая была любовницей короля Эдуарда Седьмого.
Кейт Миддлтон "дала брачный совет принцу Уильяму" от королевы Камиллы. Об этом пишет Mirror.
Королева Камилла однажды поделилась мудростью с принцессой Уэльской относительно сохранения счастливого брака в королевской семье.
Камилла Паркер-Боулз впервые очаровала тогда еще принца Чарльза во время игры в поло в 1970 году. Их отношения прекращались, сын королевы Елизаветы II даже женился на принцессе Диане и дважды стал отцом, однако все равно вернулся со временем к Камилле.
Избранница британского монарха якобы сказала: "Моя прабабушка была любовницей твоего прапрадеда. Я чувствую, что у нас есть что-то общее" (Алиса Кэппел была любовницей короля Эдуарда Седьмого). Редактор Ричард Иден предполагает, что ее умение говорить нужную вещь в нужный момент осталось с ней.
Королева Камила вроде бы рассказала Кейт, что секрет брака заключается в том, чтобы хорошо "соответствовать расписанию" своего мужа.
"Кэтрин, очевидно, прислушалась к этому совету, что сделало Уильяма счастливым принцем, каким он является сегодня", — говорит эксперт.
По словам эксперта, принц Уильям и принц Гарри слышали только негативные вещи о давней любви своего отца, поскольку принцесса Диана обижалась на нее. Однако, когда приближалось его 50-летие, Чарльз, тогда еще принц Уэльский, решил, что пришло время для встречи.
"Встреча состоялась раньше, чем ожидалось, когда Уильям неожиданно приехал домой из Итона на выходные", — поделился Ричард.
Будущий король привел возлюбленную в квартиру Уильяма в Кларенс-хаусе и оставил их наедине поболтать на полчаса.
Королевский биограф Пенни Джунор рассказывала, что после разговора Камила вышла со словами: "Мне нужно выпить".
Ричард добавил: "Несмотря на явно сложные обстоятельства, считается, что Уильям был дружелюбным, а Камила внимательно относилась к его чувствам. Через несколько дней они снова встретились за обедом и вместе выпили чаю".
Напомним, почему Кейт Миддлтон может раньше стать королевой.
Также Фокус писал о планах принца Уильяма и Кейт Миддлтон на романтический отпуск.