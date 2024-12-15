Королева Камілла поділилася з Кейт Міддлтон секретом міцного шлюбу

Історія почуттів короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли почалася ще у 1970 році. Вона жартувала, що має щось спільне зі своєю прабабусею, яка була коханкою короля Едуарда Сьомого.

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Кейт Міддлтон "дала шлюбну пораду принцу Вільяму" від королеви Камілли. Про це пише Mirror.

Королева Камілла одного разу поділилася мудрістю з принцесою Уельською щодо збереження щасливого шлюбу в королівській родині.

Камілла Паркер-Боулз уперше зачарувала тоді ще принца Чарльза під час гри в поло в 1970 році. Їхні стосунки припинялися, син королеви Єлизавети ІІ навіть одружився з принцесою Діаною та двічі став батьком, проте все одно повернувся з часом до Камілли.

Обраниця британського монарха нібито сказала: "Моя прабабуся була коханкою твого прапрадіда. Я відчуваю, що у нас є щось спільне". (Аліса Кеппел була коханкою короля Едуарда Сьомого). Редактор Річард Іден припускає, що її вміння говорити потрібну річ у потрібний момент залишилося з нею.

Королева Каміла начебто розповіла Кейт, що секрет шлюбу полягає в тому, щоб добре "відповідати розкладу" свого чоловіка.

"Кетрін, очевидно, прислухалася до цієї поради, що зробило Вільяма щасливим принцом, яким він є сьогодні", — каже експерт.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

За словами експерта, принц Вільям та принц Гаррі чули лише негативні речі про давнє кохання свого батька, оскільки принцеса Діана ображалася на неї. Однак, коли наближалося його 50-річчя, Чарльз, тоді ще принц Уельський, вирішив, що настав час для зустрічі.

"Зустріч відбулася раніше, ніж очікувалося, коли Вільям несподівано приїхав додому з Ітона на вихідні", — поділився Річард.

Майбутній король привів кохану до квартири Вільяма в Кларенс-гаусі і залишив їх наодинці побалакати на пів години.

Королева Камілла та принц Вільям Фото: Getty Images

Королівський біограф Пенні Джунор розповідала, що після розмови Каміла вийшла зі словами: "Мені потрібно випити".

Річард додав: "Попри явно складні обставини, вважається, що Вільям був дружелюбним, а Каміла уважно ставилася до його почуттів. Через кілька днів вони знову зустрілися за обідом і разом випили чаю".

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон може раніше стати королевою.

Також Фокус писав про плани принца Вільяма та Кейт Міддлтон на романтичну відпустку.