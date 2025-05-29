Итальянская принцесса едва не разбилась на мотоцикле в Монако

Каролина де Бурбон врезалась в стену и оказалась в больнице. Принцесса несуществующего герцогства Бурбон-Сицилийских призвала носить шлем, потому что именно он спас ей жизнь.

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Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Каролина де Бурбон заявила, что ей "невероятно повезло, что она осталась жива" после того, как попала в ДТП на своем мотоцикле.

Каролина де Бурбон разбилась на мотоцикле в Монако

Каролина, которой в прошлом году исполнился 21 год, сегодня вечером опубликовала в Instagram серию фотографий, сделанных в больнице в Монако. Она призвала своих подписчиков "надевать шлем" во время езды на велосипеде, добавив: "Я врезалась головой в стену, когда ехала на мотоцикле, и оказалась в реанимации в отделении интенсивной терапии".

Итальянская светская львица, приехавшая в Монако на Гран-при 2025 года, заявила, что хотела бы поделиться своим опытом, чтобы люди поняли, что мотоциклы столь же "безжалостны", сколь и "захватывающи".

До ДТП принцесса Каролина публиковала фото своей поездки в Монако на Гран-при этого года. Она позировала с британским гонщиком Формулы-1 Ландо Норрисом, который одержал победу на Гран-при, а также со своей матерью Камиллой и младшей сестрой, принцессой Кьярой де Бурбон.

Каролина де Бурбон со своей матерью и сестрой Кьярой Фото: Instagram Carolina di Borbone

До этого принцесса посещала Каннский кинофестиваль. Каролина и ее младшая сестра Кьяра стали известны в аристократических кругах благодаря своим роскошным вечеринкам и модным образам на мероприятиях.

Каролина де Бурбон со своей сестрой Кьярой на Каннском кинофестивале Фото: Instagram Carolina di Borbone

Их отец принц Карло претендует на ныне несуществующий трон бывшей династии Бурбонов-Сицилийских, младшей ветви испанской королевской семьи, которая происходит от династии Капетингов и правила Южной Италией и Сицилией в XVIII и XIX веках.

Между тем, их мать, герцогиня Камилла, урожденная Крочиани, является дочерью итальянского промышленного магната Камилло Крочиани и актрисы Эди Вессель.

Дороги в Монако очень опасны. Грейс Келли, голливудская кинозвезда, княгиня Монако и мать князя Альбера, погибла в 1982 году, когда потеряла управление и ее автомобиль упал со скалы.

Напомним, Кьяра де Бурбон ранее считалась невестой юного принца Кристиана, наследника датского престола.

Примечательно, но Гран-при в Монако тоже началось с ДТП. Причиной аварии стал контакт между пилотами первого ряда — Алексом Данном, стартовавшим с поула, и Виктором Мартинсом, занявшим второе место в квалификации.