Італійська принцеса ледь не розбилася на мотоциклі в Монако

Кароліна де Бурбон врізалася в стіну й опинилася в лікарні. Принцеса неіснуючого герцогства Бурбон-Сицилійських закликала носити шолом, бо саме він врятував їй життя.

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Про це пише Daily Mail.

Принцеса Кароліна де Бурбон заявила, що їй "неймовірно пощастило, що вона залишилася жива" після того, як потрапила в ДТП на своєму мотоциклі.

Кароліна де Бурбон розбилася на мотоциклі в Монако

Кароліна, якій минулого року виповнився 21 рік, сьогодні ввечері опублікувала в Instagram серію фотографій, зроблених у лікарні в Монако. Вона закликала своїх підписників "надягати шолом" під час їзди на велосипеді, додавши: "Я врізалася головою в стіну, коли їхала на мотоциклі, і опинилася в реанімації у відділенні інтенсивної терапії".

Італійська світська левиця, яка приїхала в Монако на Гран-прі 2025 року, заявила, що хотіла б поділитися своїм досвідом, щоб люди зрозуміли, що мотоцикли настільки ж "безжалісні", наскільки і "захопливі".

До ДТП принцеса Кароліна публікувала фото своєї поїздки в Монако на Гран-прі цього року. Вона позувала з британським гонщиком Формули-1 Ландо Норрісом, який здобув перемогу на Гран-прі, а також зі своєю матір'ю Каміллою і молодшою сестрою, принцесою К'ярою де Бурбон.

Кароліна де Бурбон зі своєю матір'ю і сестрою К'ярою Фото: Instagram Carolina di Borbone

До цього принцеса відвідувала Каннський кінофестиваль. Кароліна та її молодша сестра К'яра стали відомі в аристократичних колах завдяки своїм розкішним вечіркам і модним образам на заходах.

Кароліна де Бурбон зі своєю сестрою К'ярою на Каннському кінофестивалі Фото: Instagram Carolina di Borbone

Їхній батько принц Карло претендує на нині неіснуючий трон колишньої династії Бурбонів-Сицилійських, молодшої гілки іспанської королівської сім'ї, що походить від династії Капетінгів і правила Південною Італією і Сицилією в XVIII і XIX століттях.

Тим часом їхня мати, герцогиня Камілла, уроджена Крочіані, є дочкою італійського промислового магната Камілло Крочіані та актриси Еді Вессель.

Дороги в Монако дуже небезпечні. Грейс Келлі, голлівудська кінозірка, княгиня Монако і мати князя Альбера, загинула 1982 року, коли втратила керування і її автомобіль впав зі скелі.

Нагадаємо, К'яра де Бурбон раніше вважалася нареченою юного принца Крістіана, спадкоємця данського престолу.

Примітно, але Гран-прі в Монако теж почалося з ДТП. Причиною аварії став контакт між пілотами першого ряду — Алексом Данном, який стартував з поулу, і Віктором Мартінсом, який посів друге місце в кваліфікації.