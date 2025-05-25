Гонку пришлось остановить: гран-при Монако "Формулы-2" начался с массовой аварии (фото)

Во вреся гонки Формулы-2, проходившей в рамках гоночного уикенда Гран-при Монако, произошла крупная авария, которая привела к остановке заезда уже на первом повороте. В результате пострадали не менее 11 автомобилей.

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Об этом сообщает издание Fox Sports.

Причиной аварии стал контакт между пилотами первого ряда — Алексом Данном, стартовавшим с поула, и Виктором Мартинсом, занявшим второе место в квалификации. Мартинс быстрее сорвался с места, однако Данн предпринял попытку обгона по внутренней траектории, в результате чего задел заднее правое колесо соперника. Оба автомобиля оказались в стене.

За инцидентом последовала цепная реакция. Несколько пилотов, следовавших позади,пострадали, а часть машин оказалась заблокированной на трассе. Всего 11 автомобилей остановились на первом повороте и были эвакуированы. Гонка была немедленно приостановлена красным флагом.

Гран-при Монако "Формулы-2" начался с массовой аварии

Среди выбывших из гонки числятся: Алекс Данн, Виктор Мартинс, Ричард Вершур, Габриэле Мини, Ритомо Мията, Пепе Марти и Макс Эстерсон.

Поведение пилота Данна, который считается виновником аварии, вызвало критику со стороны участников и наблюдателей. Ранее гонщик уже подвергался расследованию за опасное вождение во время квалификационного заезда.

Гран-при Монако "Формулы-2" начался с массовой аварии

Напомним, что накануне Гран-при Монако на аукционе продали болид "Формулы-1" Ferrari F2001, на котором побеждал Михаэль Шумахер. За прославленное гоночное авто отдали рекордные 18,17 миллиона долларов.

Между прочим, недавно с молотка ушел раритетный суперкар Ferrari Михаэля Шумахера.