С глаз долой. 12 признаков того, что органы зрения пытаются предупредить вас о проблемах со здоровьем

Возможно, у вас инфекция Носите контактные линзы вместо очков? Остерегайтесь белых пятнышек на роговице (прозрачной наружной оболочке глаза). По словам доктора Херц, это "довольно распространённая проблема среди тех, кто носит контактные линзы", и может быть признаком роговичной инфекции.

Вы слишком напряжены Стресс может проявляться по-разному. Один из симптомов — подёргивание века. Доктор Херц утверждает: несмотря на то, что этот симптом способен вывести вас из себя, беспокоиться по этому поводу не стоит. "Дёргающийся глаз" может быть сигналом того, что вам нужно больше отдыхать и более эффективно справляться с напряжением.

Возможно, у вас диабет Как правило, помутнение зрения говорит о том, что вам нужны очки. Как бы там ни было, вам следует проверить глаза у специалиста. "Затуманивание зрения может говорить не только о проблеме самого глаза, такой, как катаракта или макулодистрофия, это также может быть признаком более серьёзного заболевания, например, диабета", — предупреждает Меера Боннер. Опасения подтверждают и результаты исследований, проводившихся американскими учёными в 2014-м: у 73% пациентов, страдающих от диабета, было выявлено помутнение зрения. Даже если у вас нет проблем со зрением, ваш офтальмолог может распознать диабет во время проверки зрения, выявив нарушения в работе сетчатки.

У вас повышенный уровень холестерола Если вы заметили, что вокруг вашего corneal arcus (медицинское название вашей радужки) сформировалось белое кольцо, возможно, пора записаться на приём не только к офтальмологу, но и к терапевту. Чаще всего смена цвета является признаком старения, однако, по словам доктора Херц, не исключено, что это признак повышенного уровня холестерола и триглицерида (жира, поступающего в организм вместе с пищей), что означает высокий риск сердечного приступа или инсульта.

У вас слишком высокое артериальное давление Повышенное артериальное давление не только увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Оно может привести к гипертонической ретинопатии — повреждению кровеносных сосудов в сетчатке. Вы не сможете разглядеть перемен в зеркале, но ваш врач непременно заметит повреждения во время осмотра. "Это ещё одна причина не пропускать ежегодный профилактический осмотр у офтальмолога, ведь серьёзное отношение к повышенному давлению может спасти вам жизнь", — уверяет Боннер.

У вас аллергия Если глаза и кожа вокруг них суперсухие, возможно, вы слишком часто их трёте. "Если слишком сильно или часто тереть глаза, ваше веко потеряет упругость, обвиснет и даже станет мешковатым", — предупреждает Херц. — А если веко неплотно прилегает к глазу, это не только способствует появлению морщин, но и приводит к повышенной вентиляции воздухом, высушивающей глаза". Сезонная аллергия — один из наиболее распространённых виновников зудящих глаз.

Возможно, ваша сетчатка в опасности Вам знакомы эти маленькие крупинки, их ещё называют плавающими "мушками". Если они появляются перед глазами относительно часто, их нельзя игнорировать. Херц предупреждает: неожиданное увеличение количества "мушек" может означать разрыв или отслоение сетчатки.

Вам нужно больше спать Опухшие и покрасневшие глаза — не всегда инфекция. Возможно, это признак усталости. "Недосыпание — это не только подёргивание века, но и раздражённые покрасневшие глаза", — поясняет Херц.

Вы злоупотребляете солнечными ваннами У некоторых людей рядом с радужкой появляется пингвукула — желтоватая латка или шишечка. "Лишь небольшой процент из них является предраковым синдромом, остальные — нет", — успокаивает Херц. Что провоцирует их появление? "Чаще всего они наблюдаются у тех, кто много времени проводит на солнце, пингвукулы подобны мозолям на коже", — предупреждает специалист. В 2013-м западные учёные исследовали воздействие УФ-лучей на человеческий глаз и пришли к выводу, что ношение специальных линз способно защитить органы зрения от негативного солнечного влияния. Заметили подозрительные латки — поговорите со своим офтальмологом.

Возможно, у вас желтуха Если белки глаз пожелтели, как старая бумага, это явный признак того, что с вашим телом творится что-то неладное. Самая вероятная причина? Желтуха, состояние, возникающее при повышенном уровне билирубина — жёлтого пигмента, формирующегося в результате разрушения красных кровяных телец в вашей крови. Если ваша печень не может фильтровать эти тельца, количество билирубина увеличивается, это делает ваши глаза и кожу заметно желтее. У взрослых желтуху диагностируют довольно редко (дети иногда рождаются с этой болезнью), но основная причина — последствия инфекций, таких как гепатит, связанные с алкоголем болезни печени или что-то, что блокирует ваши желчные пути, к примеру, желчные камни или рак.

Вы слишком много времени проводите за компьютером "Несмотря на всю нашу любовь к телеканалу Netflix, злоупотребление временем у экрана может навредить нашим глазам", — предупреждает Меера Боннер. "Как бы иронично это ни звучало, слезоточивость — признак сухости в глазах, таким образом, глаза пытаются восстановить баланс и предотвратить чрезмерную сухость", — поясняет Херц. По её словам, слёзы — частое явление среди тех, кто большую часть дня проводит у компьютерного монитора или телеэкрана.