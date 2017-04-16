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Главная » Стиль жизни » С глаз долой. 12 признаков того, что органы зрения пытаются предупредить вас о проблемах со здоровьем
С глаз долой. 12 признаков того, что органы зрения пытаются предупредить вас о проблемах со здоровьем
Фото: открытые источники

С глаз долой. 12 признаков того, что органы зрения пытаются предупредить вас о проблемах со здоровьем

Редактор Good House Keeping о том, почему нельзя игнорировать изменение состояния глаз

16.04.17 2407
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Бруклинский журналист Меера Боннер уверяет: глаза — это не только зеркало души, но и индикатор нашего самочувствия. Если в них что-то меняется, это может означать проблемы со зрением, диабет, стресс и даже отслоение сетчатки. Есть и хорошая новость: в большинстве случаев мы можем заметить проблему на ранней стадии — если будем знать, что нужно искать.

Пообщавшись с Наташей Херц, доктором и спикером Американской академии офтальмологии, редактор Good House Keeping составила подборку, в которую попали 12 тревожных сигналов, предупреждающих о проблемах со здоровьем.

Возможно, у вас инфекция

Носите контактные линзы вместо очков? Остерегайтесь белых пятнышек на роговице (прозрачной наружной оболочке глаза). По словам доктора Херц, это "довольно распространённая проблема среди тех, кто носит контактные линзы", и может быть признаком роговичной инфекции.

Вы слишком напряжены

Стресс может проявляться по-разному. Один из симптомов — подёргивание века. Доктор Херц утверждает: несмотря на то, что этот симптом способен вывести вас из себя, беспокоиться по этому поводу не стоит. "Дёргающийся глаз" может быть сигналом того, что вам нужно больше отдыхать и более эффективно справляться с напряжением.

Возможно, у вас диабет

Как правило, помутнение зрения говорит о том, что вам нужны очки. Как бы там ни было, вам следует проверить глаза у специалиста. "Затуманивание зрения может говорить не только о проблеме самого глаза, такой, как катаракта или макулодистрофия, это также может быть признаком более серьёзного заболевания, например, диабета", — предупреждает Меера Боннер.

Опасения подтверждают и результаты исследований, проводившихся американскими учёными в 2014-м: у 73% пациентов, страдающих от диабета, было выявлено помутнение зрения. Даже если у вас нет проблем со зрением, ваш офтальмолог может распознать диабет во время проверки зрения, выявив нарушения в работе сетчатки.

У вас повышенный уровень холестерола

Если вы заметили, что вокруг вашего corneal arcus (медицинское название вашей радужки) сформировалось белое кольцо, возможно, пора записаться на приём не только к офтальмологу, но и к терапевту. Чаще всего смена цвета является признаком старения, однако, по словам доктора Херц, не исключено, что это признак повышенного уровня холестерола и триглицерида (жира, поступающего в организм вместе с пищей), что означает высокий риск сердечного приступа или инсульта.

У вас слишком высокое артериальное давление

Повышенное артериальное давление не только увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Оно может привести к гипертонической ретинопатии — повреждению кровеносных сосудов в сетчатке. Вы не сможете разглядеть перемен в зеркале, но ваш врач непременно заметит повреждения во время осмотра. "Это ещё одна причина не пропускать ежегодный профилактический осмотр у офтальмолога, ведь серьёзное отношение к повышенному давлению может спасти вам жизнь", — уверяет Боннер.

У вас аллергия

Если глаза и кожа вокруг них суперсухие, возможно, вы слишком часто их трёте. "Если слишком сильно или часто тереть глаза, ваше веко потеряет упругость, обвиснет и даже станет мешковатым", — предупреждает Херц. — А если веко неплотно прилегает к глазу, это не только способствует появлению морщин, но и приводит к повышенной вентиляции воздухом, высушивающей глаза". Сезонная аллергия — один из наиболее распространённых виновников зудящих глаз.

Возможно, ваша сетчатка в опасности

Вам знакомы эти маленькие крупинки, их ещё называют плавающими "мушками". Если они появляются перед глазами относительно часто, их нельзя игнорировать. Херц предупреждает: неожиданное увеличение количества "мушек" может означать разрыв или отслоение сетчатки.

Вам нужно больше спать

Опухшие и покрасневшие глаза — не всегда инфекция. Возможно, это признак усталости. "Недосыпание — это не только подёргивание века, но и раздражённые покрасневшие глаза", — поясняет Херц.

Вы злоупотребляете солнечными ваннами

У некоторых людей рядом с радужкой появляется пингвукула — желтоватая латка или шишечка. "Лишь небольшой процент из них является предраковым синдромом, остальные — нет", — успокаивает Херц.

Что провоцирует их появление? "Чаще всего они наблюдаются у тех, кто много времени проводит на солнце, пингвукулы подобны мозолям на коже", — предупреждает специалист. В 2013-м западные учёные исследовали воздействие УФ-лучей на человеческий глаз и пришли к выводу, что ношение специальных линз способно защитить органы зрения от негативного солнечного влияния. Заметили подозрительные латки — поговорите со своим офтальмологом.

Возможно, у вас желтуха

Если белки глаз пожелтели, как старая бумага, это явный признак того, что с вашим телом творится что-то неладное.

Самая вероятная причина? Желтуха, состояние, возникающее при повышенном уровне билирубина — жёлтого пигмента, формирующегося в результате разрушения красных кровяных телец в вашей крови. Если ваша печень не может фильтровать эти тельца, количество билирубина увеличивается, это делает ваши глаза и кожу заметно желтее. У взрослых желтуху диагностируют довольно редко (дети иногда рождаются с этой болезнью), но основная причина — последствия инфекций, таких как гепатит, связанные с алкоголем болезни печени или что-то, что блокирует ваши желчные пути, к примеру, желчные камни или рак.

Вы слишком много времени проводите за компьютером

"Несмотря на всю нашу любовь к телеканалу Netflix, злоупотребление временем у экрана может навредить нашим глазам", — предупреждает Меера Боннер.

"Как бы иронично это ни звучало, слезоточивость — признак сухости в глазах, таким образом, глаза пытаются восстановить баланс и предотвратить чрезмерную сухость", — поясняет Херц. По её словам, слёзы — частое явление среди тех, кто большую часть дня проводит у компьютерного монитора или телеэкрана.

Вы перенапрягаете свои глаза

Повреждённые кровеносные сосуды, которые могут показаться серьёзным поводом для беспокойства, на самом деле являются индикатором переутомления ваших глаз.

"Скорее всего, это последствия кашля или напряжения, — считает Херц. — Даже если они выглядят кроваво-красными и пугающими, это безопасно и не является признаком какой-либо глазной болезни".

 

По материалам: Good House Keeping
Перевод Анны Синящик

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