Могут ли люди видеть опасный ультрафиолетовый свет: ответ ученых

Ультрафиолетовый свет имеет очень короткие длины волн, которые короче фиолетового цвета в видимом спектре. Некоторые люди могут воспринимать часть этого света.

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Хотя цвета радуги окружают нас повсюду, есть оттенки, которые большинство людей не может видеть, включая ультрафиолет. Длины волн ультрафиолетового света короче, чем в видимом спектре. Оказывается, что в зависимости от возраста и от того, есть ли в глазах линзы с ультрафиолетовым фильтром, зависит то, может ли человек видеть этот свет, пишет Live Science.

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В задней части глаза сетчатка имеет фоторецепторы, которые воспринимают свет и посылают сигналы о длинах волн, которые они обнаруживают, через зрительный нерв в мозг, который интерпретирует их как цвет. Рецепторы, которые идентифицируют синий цвет, могут обнаруживать некоторую часть ультрафиолетового света. Но хрусталик глаза, который фокусирует свет на сетчатке, чтобы можно было видеть четко, отфильтровывает ультрафиолетовый свет, поэтому длина волны высокой энергии никогда не достигает рецепторов, говорит Майкл Бок Лундского университета, Швеция.

В глазах также есть линзы, которые являются частью светопреломляющего аппарата органов зрения, которые отфильтровывает большую часть ультрафиолетового света у большинства людей. Несмотря на это, большинство молодых людей могут воспринимать некоторое количество ультрафиолетового света, как показывают исследования. Но эта способность, по-видимому, снижается примерно к 30 годам, что указывает на то, что с возрастом снижается способность видеть длины волн ультрафиолетового излучения.

Но некоторые люди могут видеть гораздо большую часть спектра ультрафиолетового света. По словам Бока, у людей, которые перенесли операцию по удалению катаракты или же родились без особых линз в глазах, ультрафиолетовый свет выглядит бледно-синим или бледно-фиолетовым.

Хотя большинство взрослых людей не видят ультрафиолетовый свет, многие млекопитающие, в том числе собаки, кошки и северные олени, могут видеть некоторые длины волн ультрафиолета на протяжении всей своей жизни. Также эта способность есть у беспозвоночных, рыб, птиц, рептилий и амфибий, у которых часто есть рецепторы, предназначенные для обнаружения ультрафиолетового света, и линзы, которые его пропускают. По словам Бока, способность видеть ультрафиолетовый свет помогает животным улучшить контрастность для обнаружения объектов или важных вещей в их окружении.

Многие морские хищники используют ультрафиолет, чтобы увидеть силуэты добычи, например, планктона и личинок рыб, потому что на мелководье много ультрафиолета, говорит Томас Кронин из Университета штата Мэриленд, США. Многие насекомые используют ультрафиолетовый свет чтобы различать узоры на цветах, а некоторые используют поляризованный ультрафиолетовый свет в небе для ориентации в пространстве.

Ученые считают, что предки позвоночных могли видеть ультрафиолетовый свет и имели специальный фоторецептор. Но где-то в истории эволюции человека этот фоторецептор сместился больше в сторону обнаружения фиолетовых, чем ультрафиолетовых волн света. Как известно ультрафиолет опасен для человеческих глаз, а потому эволюция привела к тому, что люди потеряли эту способность.

Как уже писал Фокус, самые большие глаза среди наземных животных имеет самая большая птица на Земле. Огромные глаза у этих птиц эволюционировали, чтобы предоставить преимущество в выживании.

Также Фокус писал о том, что ученые представили необычный взгляд на загадочное понятие сознания с точки зрения физики. Они предположили, что его источником является вибрация, которой обладают и неодушевленные предметы.