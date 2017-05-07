Когда не хватает времени. 24 трюка для тех, кто хочет всё успеть

Результаты последних исследований в сфере управления рабочим временем говорят о том, что человек не может качественно выполнять несколько задач одновременно.

Так что же делать занятым людям XXI века? Если верить пользователям Quora (ресурс, предназначенный для обмена знаниями. – Фокус), существует множество полезных привычек, позволяющих экономить время. Итак, у вас есть шанс существенно повысить показатели своей эффективности.

Совет 1. Автоматизируйте максимум повседневных задач. Доверьте технологиям и онлайн-сервисам всё, что можете.

Не любите ходить в продуктовый магазин каждую неделю? Заказывайте продукты онлайн.

Не любите ездить на АЗС каждую неделю? Для этого тоже есть онлайн-сервисы.

Не любите убирать в доме? Пригласите уборщика с помощью соответствующего сайта.

Не любите готовить каждый день? Заказывайте готовую еду с доставкой.

Не любите стирать одежду? Заказывайте по сети стирку с доставкой.

Не любите платить по счетам? Используйте платёжные сервисы.

Не любите подбирать одежду? Носите каждый день наряды одного типа.

Когда вы автоматизируете всё, что не любите, жизнь станет проще.

Совет 2. Следуйте правилу двух минут. Если какое-то действие отнимает всего две минуты или меньше, выполните его прямо сейчас.

Совет 3. Помните, что ваша способность принимать правильные решения - ограниченный ресурс. Не расходуйте его напрасно. Знаете, почему президенты США не должны выбирать блюдо из меню и цвета костюмов? Потому что их способность к принятию решений нужно приберечь для более важных вещей.

Если изначально планировали потратить 20 минут в социальных сетях – этим и ограничьтесь

Совет 4. Следуйте правилу четырёх песен. Если вы любите слушать музыку по утрам, можете использовать песни для отсчёта времени. Средняя длительность песни - около 5 минут. Все ваши утренние приготовления в рабочий день должны занимать 20 минут - 4 песни.

Песня 1 - вы чистите зубы.

Песня 2 – принимаете душ.

Песня 3 – одеваетесь.

Песня 4 – используете одеколон, собираете сумку, завершаете сборы, выключаете музыку и выходите.

Совет 5. Сделайте труднодоступным то, что вас отвлекает. Предположим, вы работаете над каким-то важным проектом и отвлекаетесь на свой телефон. Унесите его в другую комнату, подальше от той, где работаете.

Совет 6. Хотя бы один день в неделю должен быть свободен от встреч. Назовём это днём непрерывного рабочего времени. Вам гораздо проще будет добиться результата, если хоть иногда вы сможете спокойно посидеть и поработать.

Совет 7. Не ходите с пустыми руками. Всегда найдётся какая-то вещь, которую нужно перенести из того места, где вы находитесь в данный момент, в то, куда вы направляетесь. Например, из квартиры в машину или в мусорный бак, находящийся во дворе.

Совет 8. Попробуйте проверять свою личную электронную почту всего три раза в день. Электронная почта не должна быть первым, что вы читаете на работе. И проверять её вечером тоже не надо. Тогда она испортит вам и утро, и вечер. Оптимальное время проверки – 11:00, 14:00, 17:00.

Совет 9. Планируйте время отхода ко сну. Если количество часов сна у вас - дело случая, значит, и уровень своей продуктивности вы тоже не контролируете.

Если какое-то действие отнимает всего две минуты или меньше, выполните его прямо сейчас

Совет 10. Блокируйте сайты, на которые тратите слишком много времени. Удаление из закладок обычно не помогает. Лучше используйте специальные приложения, которые временно блокируют такие сайты. Идея в том, чтобы вы не могли открыть их в рабочие часы.

Совет 11. Хотите научиться чему-то – делайте это каждый день, без исключений.

Совет 12. Отказывайтесь от неинтересных приглашений. Многие вас за это возненавидят, но вы получите весомую компенсацию в виде неожиданно появившегося свободного времени.

Совет 14. Всегда составляйте план задач. Тот, кто не полагается на память, а составляет список задач и проверяет его по мере выполнения, – движется к своей цели ускоренными темпами.

Совет 15. Используйте "технику помидора". Есть нечто такое, что вам нужно сделать в ближайшие полчаса? Вот и занимайтесь только и исключительно этим. Никаких посторонних разговоров, телефонных звонков, писем и социальных сетей.

Совет 16. Самое важное дело всегда нужно сделать в первую очередь. Просто перенесите эти задачи в верхнюю часть вашего списка.

Совет 17. Медитируйте и делайте дыхательные упражнения. От этого проясняется в голове. Спокойствие и ясность мысли помогают сфокусироваться на ваших задачах, а это залог повышения эффективности.

Совет 18. Слушайте то, что любите, когда делаете что-то несложное. Например, когда чистите картошку или убираете в доме. Заниматься спортом, кстати, тоже можно в наушниках.

Совет 19. Никогда не садитесь за компьютер, не спланировав заранее, что собираетесь делать. Если изначально планировали потратить 20 минут в социальных сетях – этим и ограничьтесь.

Совет 20. После каждого использования скотча подворачивайте свободный край. Это сэкономит вам уйму времени, когда придётся воспользоваться скотчем в следующий раз.

Спокойствие и ясность мысли помогают сфокусироваться на ваших задачах, а это залог повышения эффективности

Совет 21. На складывание вашей футболки должно уходить меньше двух секунд. Для этого существуют специальные техники.

Совет 22. Всегда планируйте плюс одну задачу. Всякий раз, когда берётесь за большую и сложную задачу, присоединяйте к ней одну маленькую и лёгкую. Это может быть "ответить на мейл" или "помыть чашку".

Совет 23. Создавайте "цепочку продуктивности". Если, например, задумали ремонт в доме, посвящайте этому некоторое время каждый день, не пропуская ни одного. Пропущенный день "разрывает" вашу цепочку, а она должна быть замкнутой.

Совет 24. Систематизируйте свои документы и вещи. Это сократит время на поиски того, что необходимо в данный момент.

По материалам: Business Insider

Перевод Марии Бондарь