У богатых свои причуды. 13 самых дорогих игрушек миллиардеров

Корреспондент Business Insider о том, чем живут и как развлекаются состоятельные люди планеты

Мэдлин Стоун, нью-йоркский корреспондент Business Insider, уверена: миллиардеры — такие же люди, как мы с вами. Они не жалеют денег на то, что любят. И неважно, о чём идёт речь: о яхте, модном автомобиле или авангардной арт-коллекции.

В подборке Business Insider — самые впечатляющие игрушки миллиардеров.

4-метровая акула Стива Коэна

Дэмьен Хёрст позирует на фоне своей работы. Фото: Matt Dunham / AP Images

Миллиардер и инвестор Стив Коэн владеет арт-коллекцией стоимостью $1 млрд. В 2004-м предприниматель выложил около $12 млн за инсталляцию под названием "Физическая невозможность смерти в сознании живущего". Чучело тигровой акулы в аквариуме с формальдегидом — одна из самых известных работа британского художника Дэмьена Хёрста. "Позже, когда акула начала разлагаться, американский коллекционер заплатил Хёрсту за реставрацию", — пишет Business Insider.

Шпионская субмарина Илона Маска

В 2013-м Илон Маск, глава совета директоров Tesla, за $866 000 приобрёл на аукционе подлодку Lotus Esprit. На экранах субмарина засветилась в 1977-м, в фильме о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил". Предприниматель заявил, что хотел бы попробовать "по-настоящему трансформировать её".

Виртуальная лыжная машина Михаила Прохорова

Классных игрушек, таких как приобретенный за $200 млн баскетбольный клуб, у бизнесмена и миллиардера Михаила Прохорова немало. Но есть в их числе и действительно уникальные вещи. К примеру, виртуальная лыжная машина. Прохоров — известный лихач; однажды в сети появилось видео, на котором он выполняет различные трюки на гидроцикле под зажигательный трек из популярного кинофильма.

Яхта Пола Аллена

127-метровая яхта Octopus ("Осьминог") — одна из самых крупных яхт в мире. Миллиардер Пол Аллен может похвастать тем, что к услугам гостей судна предлагаются два вертолёта, подводная лодка и достаточное количество площадок для проведения щедрых звёздных вечеринок. Кроме того, соучредителю Microsoft принадлежит 92-метровая яхта Tatoosh.

Коллекция самолётов Пола Аллена

У Аллена также есть коллекция старинных военных самолётов, каждый из которых, по слухам, оценивается в миллионы долларов. Самолёты выставлены на всеобщее обозрение в эверетском музее штата Вашингтон как "Коллекция летающих объектов наследия".

Один из экспонатов коллекции — МиГ-29, советский многоцелевой истребитель, который в 1970-х был разработан конструкторским бюро Микояна с целью бросить вызов американским истребителям.

Реквизит Стивена Кинга

Вероятно, Стивен Кинг мог бы забрать себе что-нибудь из реквизитов собственных блокбастеров. Однако, как сообщается, в 1982-м он предпочёл выложить на аукционе около $60 000 за Rosebud ("Розовый бутон"), санки из "Гражданина Кейна", классической американской драмы, снятой в 1941-м режиссером Орсоном Уэллсом. По сюжету, название этих санок — последнее, что произнёс на смертном одре один из главных героев фильма.

Дневник Да Винчи, приобретённый Биллом Гейтсом

Билл Гейтс — владелец многокомнатного особняка, особое место в котором занимает куполообразная библиотека. Гейтс — жадный читатель. Говорят, он даже нанял эксперта по редким книгам, который собрал для него уникальную персональную библиотеку. Один из экземпляров, принадлежащих миллиардеру, — "Кодекс Лестера", самая известная из 30 сохранившихся письменных работ Да Винчи. В 1994-м Гейтс приобрёл на аукционе эту 500-летнюю рукопись за $30,8 млн.

Подводная лодка Ричарда Брэнсона

Ричарду Брэнсону, миллиардеру и основателю корпорации Virgin Group, принадлежит остров Некер, роскошный курорт которого может принимать до 30 посетителей. Устав от пассивного отдыха у бассейна или на пляже, гости могут переместиться на брэнсоновскую яхту Necker Belle ("Некеровская красавица") или исследовать море на его подводной лодке Necker Nymph ("Некеровская нимфа").

Гавайский остров Лари Эллисона

Благодаря огромному портфелю недвижимости, коллекциям спортивных автомобилей и военных самолётов экс-гендиректор корпорации Oracle Ларри Эллисон претендует на титул короля экстравагантных игрушек. В 2012-м он заплатил свыше $300 млн за 98% острова Ланаи (оставшиеся 2% — госсобственность США).

На "Ананасовом острове", как называют территорию в память о её плантационном прошлом, миллиардер планирует улучшить инфраструктуру и создать модель экологически чистого сельского хозяйства.

Яхта Ларри Эллисона

88-метровая яхта "Мусаси", принадлежащая Эллисону, названа в честь японского воина XVI века. На судне есть две каюты мастер-люкс и баскетбольное кольцо.

Яхта Марка Кьюбана

88-метровая яхта Fountainhead ("Источник"), принадлежащая инвестору-миллиардеру Марку Кьюбану, является судном-сестрой "Мусаси" Эллисона. Внешне яхты выглядят почти одинаково. Поговаривают, что Кьюбан решился на более старинный интерьер.

Самолёты Марка Кьюбана

Марк Кьюбан также владеет тремя частными самолётами: Gulfstream V, Boeing 757 и Boeing 767. Когда в 1999-м он приобрёл через интернет реактивный двухмоторный Gulfstream, Книга рекордов Гиннесса признала эту $40-миллионную покупку самым крупным из когда-либо совершённых приобретений онлайн.

"Это означает, что в моём дне стало больше часов для друзей и семьи, — сказал Кьюбан в интервью для Wall Street Journal в 2010-м. — Это означает, что я могу выполнить больше работы. Это означает, что я и моя семья можем путешествовать с комфортом. Это перемена в жизни и игре".

Яхта Эрика Шмидта

Эрик Шмидт, председатель совета директоров Google, владеет 60-метровой яхтой "Оазис". Любой желающий может зафрахтовать это судно, заплатив $400 000 за неделю. К услугам гостей бассейн, водные мотоциклы и тренажёрный зал, который можно превратить в танцпол.

Перевод Анны Синящик

По материалам: Business Insider

