Превратности моды. 10 fashion-трендов с необычными историями

Корреспондент онлайн-платформы Listverse о бритье подмышек, маникюре и других модных тенденциях, которые могли не состояться

Оскар Коваррубиас, корреспондент Listverse, признаётся: он не раз задавался вопросом, откуда в современном мире те или иные модные тенденции. "Оказалось, что иногда на то, что мы сегодня носим, влияла война или другие масштабные события", — заявляет он.

В подборке Listverse — десять самых интересных модных канонов, появлению которых способствовали различные исторические факты.

Почему женщины бреют ноги

Женщины не всегда брили ноги. "При королеве Елизавете I, которая в своё время слыла законодательницей моды, от дам не требовалось удалять волосы с тела", — напоминает Коваррубиас. Вместо этого мода XVI века требовала, чтобы представительницы прекрасного пола устраняли брови и волоски со лба — благодаря подобным процедурам их лица казались длиннее.

Что изменило ситуацию? Вторая мировая. Во время войны Соединённые Штаты переживали острую нехватку чулок. Производившийся нейлон правительство направляло на изготовление военных парашютов. Для женщин нехватка нейлона означала необходимость обнажать ноги на публике. Из-за этого они и начали брить ноги. После войны юбки стали только короче, и новый тренд закрепился.

Почему девочки носят розовое, а мальчики голубое

"Мы все бывали на вечеринках в честь рождения ребёнка, где цвет всего — от скатертей до салфеток — говорит о поле новорождённого. Голубой — это для мальчиков, розовый — для девочек", — заявляет корреспондент Listverse. И тут же добавляет: на самом деле так было не всегда.

По словам американского историка Джо Паолетти, на протяжении веков дети младше шести носили белые платья свободного кроя. Профессор называет подобный выбор практичным. "Белый хлопок можно было отбеливать", — поясняет она.

Идея использовать цвета для обозначения пола появилась в 1900-х. Но даже тогда они имели другое значение. К примеру, в 1918-м статья, опубликованная в июньском номере популярного журнала, убеждала читателей в том, что мальчикам больше подходит розовая одежда. "Дело в том, что розовый, будучи более решительным и сильным цветом, больше подходит мальчикам, а голубой, как более тонкий и изысканный, лучше для девочек", — писало fashion-издание. Впрочем, профессор Паолетти утверждает, что эти тенденции не были широко распространёнными.

Всё изменилось примерно в 1985-м, когда с распространением дородового обследования появилась возможность определить пол ребёнка ещё до рождения. Счастливые будущие родители бросались на шопинг, каждой покупкой желая подчеркнуть, кто у них вот-вот появится. Розничные торговцы это заметили и индивидуализировали одежду, чтобы повысить продажи.

И хотя цветовой тренд всё ещё актуален, профессор Паолетти призывает не идти у него на поводу. По её словам, подобная мода может вылиться в массу трудностей для тех ребятишек, которым нравится цвет, не приписываемый их полу.

Почему женские и мужские пуговицы расположены по разные стороны одежды

"Посмотрите, с какой стороны пришиты пуговицы на вашей рубашке. Если вы женщина, вероятно, они находятся справа, если мужчина — слева", — утверждает корреспондент Listverse.

За этой традицией стоит интересный исторический факт. Пуговицы появились в XIII веке, и поначалу, как и любое новшество, стоили очень дорого. "В те времена богатые женщины не одевались сами — им помогали горничные. Поскольку большинство людей — правши, застёгивать платье того, кто стоит напротив вас легче, если пуговицы находятся слева", — поясняет Мелани М. Мур, основательница женского бренда Elizabeth & Clarke.

Fashion-историк Хлоя Чапин уверена: на современное местоположение пуговиц на мужских рубашках повлияла военная служба. "Доступ к оружию практически свёл всё на нет", — констатирует Чапин, отмечая, что огнестрельное оружие, спрятанное под рубашкой, легче доставать с накрывающей стороны.

Мужчины перестали носить высокие каблуки

Для целых поколений пара высоких каблуков ассоциируется с женской привлекательностью. Мало кто знает, что до этого каблуки преспокойно обитали в мужских гардеробных.

По словам Элизабет Земмельхак, сотрудницы канадского Музея обуви Бата, в течение нескольких веков на Ближнем Востоке каблук носился как форма обуви для верховой езды. "Когда солдат стоял в стременах, каблук помогал ему закрепить свою позицию, таким образом, он мог более эффективно метать копья и стрелять из лука", — поясняет культуролог.

Примерно в XV веке, когда персидско-европейский культурный обмен усилился, европейские аристократы переняли туфли на высоком каблуке как символ своего богатства. По словам Земмельхак, элиты всегда использовали непрактичную одежду, чтобы продемонстрировать свой привилегированный статус.

В эпоху Просвещения, якобы вернувшую ценность практичным вещам, люди стали отказываться от неудобного высокого каблука. Однако сексизм запрещал рассматривать женщин как разумных существ. Земмельхак предполагает, что желанность женщины в ту пору напрямую связывали с иррациональностью её стиля, элементом которого оставался высокий каблук.

Почему мы красим ногти

"Если вы считали, что мода на маникюр появилась не так давно, вы ошибались", — разочаровывает читателей Listverse. Самому старому маникюрному набору, сделанному из чистого золота, уже более 5 тыс. лет. Создавшие его древние вавилоняне были известными любителями ухаживать за своими ногтями.

В период правления династии Мин представители китайской элиты были ярыми поклонниками крашеных ногтей. Чтобы добиться чёрных и малиновых оттенков, они смешивали яичный белок, желатин и каучук.

В Англии все восхищались красивыми руками и ухоженными ногтями Елизаветы I, королевы и fashion-иконы своей эпохи.

Сюзанна Шапиро, сотрудница нью-йоркского Метрополитен-музея, убеждена: длинные ногти долгое время служили социальным маркером. Они не подходят для выполнения физических работ, поэтому позволить их себе могли лишь высшие слои общества. При этом культуролог отмечает, что ногтевой тренд не постоянен. Если в 1920-х и 1930-х на пике популярности был французский маникюр, то в 1960-х женщины предпочитали выглядеть более естественно, поэтому реже красили ногти.

Почему для женщин важно отрастить волосы

"Как бы ни менялись тренды, одна вещь оставалась неизменной среди культур и поколений: требование к длине женских волос", — утверждает корреспондент Listverse. Он приводит в пример описание длинноволосой Афродиты из письма апостола Павла к коринфянам, в котором тот писал: "Если женщина растит волосы, для неё это честь".

Курт Стенн, писатель и бывший профессор дерматологии в Йеле, убеждён, что наши волосы невероятно коммуникативны. Они передают сообщения о сексуальности, религиозных убеждениях и власти. По его мнению, длинные волосы говорят о здоровье и богатстве.

"Чтобы иметь длинные волосы, вам нужно быть здоровыми, хорошо питаться, не болеть, высыпаться и заниматься спортом", — поясняет он. Длинные волосы говорят о том, что вы находите не только мудрость, но и деньги на уход за своим телом.

Почему некоторые люди приспускают брюки

В 2014-м власти флоридского города Окала приняли постановление о запрете ношения "спущенной" одежды на принадлежащей городу территории. Тот, кто нарушит запрет (и станет носить брюки ниже талии или, в некоторых случаях, ниже ягодиц) получит штраф в размере $500 или шестимесячный срок в тюрьме.

Подобные постановления были приняты во многих американских штатах. Обоснование запрета звучит примерно так: приспущенные штаны — опасное отсутствие самоуважения и знак поддержки бандитской культуры. "Это символ морального упадка", — убеждён корреспондент Listverse.

Откуда взялась мода на приспущенные штаны? У Таниши К. Форд, историка Массачусетского университета, есть две теории. Согласно одной из них, заключённые, которым запрещается носить ремни, часто носят тюремную униформу приспущенной. Вернувшись домой, они продолжают придерживаться того же стиля. Вторая теория заключается в том, что зеки приспускают штаны как можно ниже, чтобы дать другим заключённым знак о своей сексуальной доступности.

Почему мы носим обручальные кольца на безымянном пальце

Корреспондент Listverse напоминает: традиция обмениваться кольцами уходит корнями во времена Римской империи. Римляне верили в то, что безымянный палец связывает с сердцем некая прямая вена. Они даже придумали для неё название — vena amoris ("вена любви"). Естественно, свадебное украшение стали размещать именно на этом пальце.

Кстати, современная наука доказала, что венная связь с сердцем есть у всех наших пальцев.

Почему мужчины носят галстуки

"Галстуки нас не греют, у них нет никакого практического значения, и часто они очень неудобны. Так зачем же мы продолжаем их завязывать?" — интригует Listverse.

Большинство fashion-историков сходятся на том, что галстук стал популярным в период Тридцатилетней войны в 1600-х. Чтобы победить, король Людовик XIII нанял в свои ряды хорватских военных, носивших кусок ткани вокруг шеи.

Предтечи галстуков были очень функциональными — их использовали для скрепления верхней части куртки. Однако король Людовик XIII увидел в них элегантный аксессуар. Более того, он сделал ранние галстуки обязательными для официальных собраний и назвал их в честь хорватских наёмников — "cravate". По сей день французы используют это слово для обозначения галстуков.

Любопытно, что в 2003 году День браконьера, свой любимый национальный праздник, хорваты отметили завязыванием 808-метрового галстука вокруг исторического римского амфитеатра в Пуле.

Почему женщины бреют подмышки

Тысячелетиями мужчины и женщины спокойно относились к волосам в области подмышек. Так почему же сегодня почти 95% женщин не согласны терпеть волосяной покров в этой зоне? Кто проснулся и решил, что небритые подмышки должны вызывать отвращение?

Возможно, благодарить стоит рекламу, опубликованную на страницах Harper’s Bazaar в 1915-м. "До этого женщины с кустистыми впадинками были нормой. Однако новая реклама пообещала читательницам, что следующим модным трендом станут современные коктейльные платья без рукавов, и что "нежелательных волосков" под ним не будет", — пишет Listverse. Для этой рекламы фотограф запечатлел молодую девушку в платье без рукавов. Она выгнула руки над головой, демонстрируя идеально гладкие подмышки.

Всего за несколько лет благодаря натиску рекламных объявлений, активно продвигающих этот тренд, безволосые подмышки вошли в моду. Естественные волосы в области подмышек стали чем-то неловким. В 2013-м Университет штата Аризона провёл опрос об отношении студентов к этому вопросу. Согласно результатам, у большинства респондентов небритые женские подмышки вызывают отвращение. "Женщины с небритыми подмышками вульгарны", — заявляли опрошенные.

Несмотря на это, корреспондент Listverse уверен в том, что "кустистые впадинки" могут вернуться. Одно из недавних исследований показало, что каждая четвёртая современная женщина не бреет и не эпиллирует подмышки.

По материалам: Listverse

Перевод Анны Синящик