Не пиццей единой. 6 способов выглядеть по-итальянски

У режиссёра Роберта Олтмана есть ироническая комедия "Высокая мода" о том, как устроена fashion-индустрия. В фильме играет итальянская актриса Софи Лорен — импозантную супругу организатора недели моды. В одном из эпизодов она приходит на модный показ, лавирует в толпе дизайнеров, журналистов и моделей и вдруг падает в обморок, потому что увидела и узнала любовь своей юности, коммуниста-подпольщика (Марчелло Мастрояни). Эта сцена поразительна ещё и тем, как была одета София Лорен — в чёрное платье с парадным бантом на полгруди и широкополую шляпу с вуалью. И ни плотная толпа, ни обморок не помешали идеальной посадке костюма.

Итальянцы умеют выглядеть хорошо в любой ситуации. О том, как им это удаётся, рассказала стилист Юлия Королёва, которая после поездки в Милан поделилась впечатлениями и идеями о стиле по-итальянски.

Итальянцы любят роскошь

Когда речь заходит об итальянском стиле, первая ассоциация — роскошь. Мода страны-"сапожка" чрезвычайно декорирована и не обходится без ярких красок и пайеток, в стране развита мощная ювелирная индустрия, а мебельщики создают торжественные интерьеры в классическом стиле. И итальянцы делают всё это не только на экспорт, они и сами являются потребителями роскоши. Как рассказывает Юлия Королёва, роскошно одетых людей вы можете встретить не только на центральных улицах или на церемониях.

Сцена из итальянской жизни: утро, продуктовый рынок. На велосипеде за артишоком приезжает женщина, с укладкой и макияжем, в модельной обуви и золотых украшениях, и одета она в натуральную шубу.

Итальянские мужчины — отличные стилисты

Итальянского мужчину легко узнать — по тому, как он носит костюм, укладывает волосы и обыгрывает детали и аксессуары. Итальянская мода уникальна ещё и тем, что мужская её часть даже интереснее, чем женская. Поэтому помимо стандартных недель моды во Флоренции проводится Pitti Uomo — мероприятие, целиком посвящённое мужской моде. И, главное, следить за собой для итальянцев — такой же естественный навык, как и завтракать или чистить зубы с утра.

Коренных итальянок всегда можно узнать по чёрным платьям, которые они носят даже в лютую жару

"Мужчины сами выбирают себе рубашки, гладят их, ходят в салон, сами делают укладку. Мне очень понравилось, что итальянцы одеваются с нарушением правил и делают это изящно", — рассказывает Юлия Королёва.

Сцена из итальянской жизни: выходной в зимнем Милане. Папа вышел погулять с ребёнком. Он был одет в коричневую дублёнку и высокие ботинки того же цвета. Удлинённые волосы мужчины гладко уложены, и при этом он в белых коттоновых брюках, мятых и коротковатых, так что видна голая щиколотка.

Итальянцы любят цвет

Это и правда, и нет. Коренных итальянок всегда можно узнать по чёрным платьям, которые они носят даже в лютую жару. И яркие аксессуары они предпочитают носить тоже на тёмном фоне. В то же время итальянцы уверенно пользуются цветом, тонко чувствуя его оттенки. "Сейчас очень популярно сочетание нескольких оттенков одного цвета — например, яркий, тёмный, пастельный и припылённый зелёный. Если у нас в Украине эти оттенки долго подбирают стилисты для клиентов, то в Италии это умеют делать люди из любой деревни", — делится наблюдениями Юлия.

Сцена из итальянской жизни: вечер, бар. Мужчина лет 60 вышел выпить бокал апероля. На нём джинсы-скинни, носки с безумным рисунком и шарф, всё в идеальной синей гамме.

Кожа — превыше всего

Несмотря на протесты защитников животных и растущий тренд на экокожу, итальянцы остаются приверженцами аксессуаров из классической натуральной кожи. Италия — мировой лидер кожевенной индустрии, страна ежегодно перерабатывает 60% мирового объёма телячьей кожи и экспортирует её в 120 стран мира. Итальянская обувь — такой же сильный бренд, как и искусство Возрождения, и сами итальянцы предпочитают модельную обувь.

Сцена из итальянской жизни: снова утро, рынок. За продуктами приходит женщина, в модельных туфлях на низком каблуке, а не в мокасинах или кроссовках. И с кожаной, по возможности брендовой сумкой, держащей форму.

Девиз итальянского стиля — нарочитая небрежность

Фотографии миланской уличной моды регулярно публикуют глянцевые издания, ими вдохновляются стилисты всего мира. Секрет успеха в том, что итальянцы умеют выглядеть как с подиума, и в то же время очень естественно, спонтанно, будто оделись в первые попавшиеся вещи. Как подмечает Юлия Королёва, итальянцы отлично знают, как сочетать вещи, и это не выглядит напряжённо.

Следить за собой для итальянцев — так же естественно, как и завтракать или чистить зубы с утра

Одной из главных весенних тенденций станет эта нарочитая небрежность и эклектика, сочетание радикально противоположных вещей — к примеру, спортивных олимпиек с классическими брюками со стрелками.

Сцена из итальянской жизни: день, городское кафе. Девушка собралась уходить и одевается. Выглядит всё так, будто она просто набросила шарфик на пальто и при этом делает петлю из шарфа по всем правилам.

И напоследок: почему же итальянцы такие стильные?

На этот глобальный вопрос пытаются ответить все, кто имеет хоть какое-то отношение к моде — от культурологов до историков моды. Итальянский стиль пытаются объяснить и особенным цветом Средиземного моря, и чудесным умением ничего не делать — dolce far niente, и киностилем итальянского неореализма, популярного в 1960-е.

"Во время поездки я специально спрашивала у итальянцев, почему они такие стильные. У них нет ответа. Они разводят руками и говорят, что у них очень красивая природа, прекрасные художники, у которых они учатся. Но, знаете, в Швейцарии тоже прекрасная природа, но мы ничего не слышали о швейцарской моде. И в Австралии тоже", — говорит Юлия Королёва. Но какими бы ни были истоки итальянского стиля, ему, безусловно, стоит поучиться.