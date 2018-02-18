Дизайн на экспорт. Как мебель помогает продвигать Украину

Наряду с реальной дипломатией существует ещё и культурная — когда та или иная страна рассказывает миру о себе с помощью искусства, идей, традиций. Мы судим о Великобритании не только по институту королевской власти, но и по произведениям Шекспира и песням битлов. Культурная дипломатия — часть политики "мягкой силы", позволяющей избавиться от стереотипов, понять и полюбить страну.

Украине не хватает такого мягкого влияния на зарубежные страны, однако у нас есть люди, которые делают это на свой страх и риск. Среди них — дизайнер Виктория Якуша. Презентовать Украину на международному уровне можно по-разному, Виктория делает это с помощью мебели. В 2014 году она создала бренд Faina Design, и его название — это не женское имя, а украинское слово "файна". В коллекции бренда — мебель с современным дизайном и украинскими корнями. Дизайнер показывает её европейцам на специализированных выставках, в частности, в Болонье и Стокгольме, и оказывается, что им это интересно. О Faina Design пишет vogue.com, эту мебель продают европейские дизайн-галереи. Фокусу Виктория Якуша рассказала о том, каким может быть украинский дизайн, о своём опыте участия в мебельных выставках и особенностях работы с украинским МИДом.

КТО ОНА Архитектор, дизайнер ПОЧЕМУ ОНА С помощью предметного дизайна занимается продвижением Украины в Европе

Дизайн без шароварщины

Украинского предметного дизайна сегодня не существует. Есть попытки найти свой путь, но пока они неудачны. Украинская мебель пока не дотягивает до дизайна, чаще всего это плагиат. Но думаю, что это пройдёт. Мне кажется, у украинцев особая связь с природой, очень долго наряду с христианством существовало язычество. Мы эмоциональны, тяготеем к символизму, любим яркие краски и украшательство. Мне кажется, что всё это должно помочь развитию современного украинского дизайна.

Я не хотела быть предметным дизайнером. Мне всегда казалось, что это мелко — у меня архитектурное образование, я занимаюсь интерьерами и архитектурой. Но я эмоциональный человек. В 2014 году не могла оставаться равнодушной к событиям, происходящим в нашей стране. Я хотела сделать что-то полезное для Украины, конкретно в моей сфере, чтобы нас не считали страной третьего мира. И я решила сделать стул с "украинскими корнями", чтобы показать его людям. А в 2015 году меня пригласили на неделю дизайна в Болонье, и мы сделали коллекцию Faina Design. В Италии у нас был успех. Выставка называлась Design exists, и действительно, все узнали, что в Украине есть дизайн. Для Европы это было открытие.

Для выставки в Стокгольме мы сделали стул Toptun. Возможно, он кажется примитивным. Но это примитивизм такого же рода, как у Марии Примаченко, — в нём есть наивность и эмоции. Формы стула просты, и в то же время он ни на что не похож.

Моя миссия — продвигать Украину, а не себя. После выставки в Болонье я продолжила работать над коллекцией, хотя это как раз тот случай, когда на проект уходит очень много времени, сил и ресурсов. Получается, что ты респектабельный архитектор, у тебя студия, интерьерные заказы и клиенты, а ты занимаешься какой-то ерундой.

У дизайнера есть два пути. Первый — придумывать предметы, делать эскизы и слать их производителям в надежде, что они станут это изготавливать, а ты получаешь процент. Но он мне не подходил, потому что итальянские фабрики не будут делать мебель с украинским колоритом, они в любом случае её адаптируют под свой формат. Поэтому я выбрала другой, более сложный путь — производить нашу мебель в Украине и самим работать с подрядчиками.











Украинский рынок к мебели Faina Design еще не готов. Наши потребители убеждены, что украинское должно быть дешевле. Но в Украине ничего дешёвого нет. Мы постоянно работаем с разными производителями: мягкие детали нам делают одни люди, столярную часть — другие, с глиной работают третьи.

Политика мне неинтересна. У нас много талантов, нам есть чем вдохновиться. Мне не нравится доказывать нашу состоятельность, ведь если ты что-то кому-то доказываешь, то априори проигрываешь. Но нам нужно заявить о своём существовании и полноценности. И в этом, я убеждена, помогают наши украинские корни — но настоящие, без шароварщины. И это как раз всему миру и нравится.

Зачем нужны мебельные выставки

У мебельных выставок своя специфика. На таких мероприятиях могут понадобиться дрели, плёнки, лампочки, чтобы монтировать экспонаты. К тому же, по сравнению с другими выставками, организаторы мероприятия в Стокгольме выставляют отдельную цену на все услуги, даже мелкие: розетка стоит 80 евро, повесить люстру — 140 евро, подключить её к электричеству — 290 евро, взять кусок ковролина — 100 евро. Даже чтобы попользоваться пылесосом или тряпкой, нужно платить. И по приезде с выставки ты получаешь кругленький счёт за услуги.

При подготовке к выставке у нас были сложности с подрядчиками. Один из наших предметов, комод Solod, приехал в тот день, когда мы должны были отправляться на выставку. Подрядчик сорвал сроки, морочил нам голову, кормил "завтраками". В итоге комод поместили в полностью загруженную машину, с уже оформленными документами. И мы, не развернув и не видя комода, повезли его на выставку. Это был большой риск — тогда было холодно, -18°С, и с массивом дерева могло произойти всё что угодно. Но комод таки доехал, всё было в порядке. Когда мы его открыли, вздохнули с облегчением.

В Стокгольме мы хотели продавать нашу мебель. Из всего, что мы привезли, у нас осталось всего три предмета. Кстати, комод мы продали. Мы достаточно давно занимаемся предметным дизайном, и играться в пиар, тусовки и фейсбук-активность нам давно не интересно. У меня нет инвестора, спонсора, я вкладываю средства из интерьерного сектора моего бюро. Faina Design приносит прибыль, но она не покрывает все расходы.









Шведы — это не итальянцы, они не импульсивны. Шведы любят планировать, очень ценят своё время и пространство. В этом есть большой плюс: если шведу что-то нравится, он сразу говорит "да" или "может быть". Если не нравится, швед сразу скажет "нет" и не будет любезничать 40 минут, да так неопределённо, что ты в итоге не понимаешь, что тебе ответили. Швед должен понять, что ты надёжен. Им неинтересны предложения купить вещь с экспозиции за полцены. Шведы должны привыкнуть к тебе, запланировать, включить в список своих потребностей. В ответ на предложения о скидках они спрашивают, где этот предмет можно купить в Стокгольме.

Украинцы верят в чудеса. Все думают, что раз я съездила на выставку, то получила некий волшебный ключик, который могу раздать всем желающим. Но такого ключа, секретиков, как пробраться на выставку, у меня нет, есть только личный опыт.

Стул как культурный дипломат

То, что мы делаем, — это культурная дипломатия. У нас на выставочном стенде написано FAINAliveUkrainiandesign. Мы не космополитизируемся. Названия нашей мебели — это украинские слова, и когда к нам подходили шведские посетители, мы объясняли, что такое Strikha и Bandura. Так за пять минут рассказа о коллекции мы раскрываем и украинскую культуру.

В Стокгольм мы везли мебель "в одну сторону". Чтобы решить все нюансы с растаможкой и оформлением, мы обращались за помощью в украинское посольство в Швеции, разные инстанции, а они нам отвечали: "Какие вы молодцы! Желаем удачи". Они могли нам помочь только информационно, ничем больше — на это у дипломатов нет ресурсов. Так же у нас было в Италии, когда мы выставлялись в Болонье. Единственная страна, с которой у нас отличная работа, — это Франция, но только благодаря Ирэне Карпе.

МИД устраивает мероприятия в разных странах. Организовать выступления хора с народными песнями — это, конечно, отлично. Но нам важно показывать, что Украина — современная страна, что у нас есть ещё и дизайн. Если, к примеру, в кафе европейских аэропортов будут стоять украинские стулья, это повышает узнаваемость нашей страны.

Мне бы хотелось, чтобы в государственных структурах появились незаангажированные эксперты. Чтобы они ориентировались не на творчество Андреевского спуска, хотя я против него ничего не имею, а на современную Украину. Мне кажется, вливание новой крови помогло бы.