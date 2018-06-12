Лубутен выиграл в суде дело про знаменитые красные подошвы

Кадр из фильма "Кристиан Лубутен. На высоких каблуках"

Дизайнеры судились шесть лет

Французский дизайнер Кристиан Лубутен в суде ЕС выиграл дело, которое касалось эксклюзивного права на знаменитые красные подошвы туфель-лодочек на высоком каблуке.

Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное во вторник, 12 июня, передает Европейская правда.

Иск против нидерландской фирмы Van Haren Лубутен подал еще в 2012 году. Компания выпустила туфли с красной подошвой, и дизайнер счел это плагиатом.

По законодательству ЕС, компании не могут регистрировать в качестве торгового знака общие формы продуктов, например, подошвы обуви. Фирма Van Haren настаивала на том, что суд не может рассматривать жалобу Лубутена, поскольку красные подошвы не могут быть зарегистрированы как торговая марка.

Суд ЕС в итоге постановил, что "торговый знак не касается особой формы подошвы женских туфель на высоких каблуках, а описание торгового знака специально подчеркивает, что он охватывает только расположение красного цвета, которое и было предметом регистрации знака".

Напомним, британский дизайнер Дебби Уингхем представила самую дорогую в мире пару обуви – туфли стоимостью 15 млн долларов.

Утонченные туфли на шпильке сшиты 24-каратными золотыми нитками и украшены 1000 бриллиантами в платине.