Туфли Джуди Гарленд из "Волшебника страны Оз" продадут за рекордные три миллиона долларов

Знаменитые рубиновые туфельки были украдены в 2005 году. А теперь могут стать самой дорогой обувью в мире.

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Рубиново-красные туфельки, которые носила Джуди Гарленд в фильме "Волшебник страны Оз", будут проданы на аукционе примерно за 3,5 миллиона долларов. Туфельки были украдены в 2005 году, а затем возвращены 13 лет спустя. Об этом пишет Daily Мail.

Пара, которую носила покойная актриса, вернулась к своему владельцу, коллекционеру Майклу Шоу, и будет показана в международном туре, а затем продана с аукциона позднее в этом году.

Знаменитые рубиновые туфельки, одна из четырех сохранившихся пар из фильма 1939 года, были украдены в августе 2005 года из музея Джуди Гарленд в Гранд-Рапидс, штат Миннесота , когда вор ворвался в дом, где прошло детство актрисы.

Туфельки Дороти Фото: IMDB

Почти два десятилетия спустя ФБР обнаружило туфли в ходе спецоперации в Миннеаполисе в 2018 году, и, по данным федеральной прокуратуры, их рыночная стоимость оценивается примерно в 3,5 миллиона долларов.

Сейчас их нынешний владелец, сотрудничает с Heritage Auctions, чтобы взять пару в кругосветное турне, прежде чем выставить их на аукцион в декабре.

Джуди Гарленд в фильме "Волшебник страны Оз" Фото: IMDB

"Невозможно переоценить важность рубиновых туфель Дороти. Это самый важный реквизит в истории Голливуда", — заявил в понедельник в пресс- релизе исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

В культовом фильме Гарленд сыграла девочку Дороти, которая вернулась из страны Оз в родной Канзас, щелкнув каблуками рубиново-красных туфель и повторив фразу: "Нет места лучше дома".

Джуди в 1939 году была юной восходящей звездой. Фильм с ее участием стал невероятно популярным и вошел в золотую коллекцию Голливуда.

Сама Джуди позже описывала съемки не так позитивно. На тот момент ей было 17 лет. Создатели фильма посадили ее на строгую диету, чтобы она выглядела юной девочкой. Сама актриса позже рассказывала, что тогда она пристрастилась к наркотикам, главным образом к амфетаминам, которыми студия снабжала актеров, чтобы они смогли выдержать изнурительные съемки.

Джуди Гарленд в фильме "Волшебник страны Оз"

В период с 1937 по 1938 год Джуди одновременно участвовала в нескольких фильмах. Она могла провести три часа в школе, два часа на репетициях, а затем оказаться на съемочной площадке — нередко ее рабочий день заканчивался под утро.

Джуди Гарленд была зависима от наркотиков до конца своей жизни. Она умерла от передозировки барбитуратами 22 июня 1969 года, когда ей было всего 47 лет. 22 июня 1967 года пятый муж актрисы Микки Динс обнаружил ее мертвой в ванной комнате.

Во время съемок "Волшебника страны Оз" Гарленд носила несколько пар рубиновых туфелек, но известно, что сохранились только четыре подлинные пары.

Три оставшиеся пары находятся в Академии кинематографических искусств и наук, Смитсоновском музее американской истории и у частного коллекционера.

Недавно двум мужчинам было предъявлено обвинение в краже туфель у коллекционера Майкла Шоу.

Профессиональный преступник по имени Терри Джон Мартин, 76 лет, был обвинен в краже после своего признания в октябре 2023 года и приговорен к лишению свободы.

Второму мужчине, 76-летнему Джерри Хэлу Салитерману, было предъявлено обвинение в краже и фальсификации свидетелей.

По данным Associated Press, он впервые предстал перед судом в пятницу.

Напомним, клетчатое платье, которое носила экранная Дороти, ушло с молотка за 1,56 миллиона долларов в 2015 году.