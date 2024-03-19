Туфлі Джуді Гарленд із "Чарівника країни Оз" продадуть за рекордні три мільйони доларів

Знамениті рубінові туфельки були вкрадені 2005 року. А тепер можуть стати найдорожчим взуттям у світі.

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Рубіново-червоні туфельки, які носила Джуді Гарленд у фільмі "Чарівник країни Оз", будуть продані на аукціоні приблизно за 3,5 мільйона доларів. Туфельки були вкрадені 2005 року, а потім повернуті 13 років потому. Про це пише Daily Mail.

Пара, яку носила покійна актриса, повернулася до свого власника, колекціонера Майкла Шоу, і її покажуть у міжнародному турі, а потім продадуть з аукціону пізніше цього року.

Знамениті рубінові туфельки, одна з чотирьох збережених пар з фільму 1939 року, були вкрадені в серпні 2005 року з музею Джуді Гарленд у Гранд-Рапідс, штат Міннесота, коли злодій вдерся до будинку, де минуло дитинство актриси.

Туфельки Дороті Фото: IMDB

Майже два десятиліття потому ФБР виявило туфлі під час спецоперації в Міннеаполісі 2018 року, і, за даними федеральної прокуратури, їхня ринкова вартість оцінюється приблизно в 3,5 мільйона доларів.

Зараз їхній нинішній власник співпрацює з Heritage Auctions, щоб взяти пару в кругосвітнє турне, перш ніж виставити їх на аукціон у грудні.

Джуді Гарленд у фільмі "Чарівник країни Оз" Фото: IMDB

"Неможливо переоцінити важливість рубінових туфель Дороті. Це найважливіший реквізит в історії Голлівуду", — заявив у понеділок у прес-релізі виконавчий віце-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

У культовому фільмі Гарленд зіграла дівчинку Дороті, яка повернулася з країни Оз до рідного Канзасу, клацнувши підборами рубіново-червоних туфель і повторивши фразу: "Немає місця кращого за дім".

Джуді 1939 року була юною висхідною зіркою. Фільм з її участю став неймовірно популярним і увійшов до золотої колекції Голлівуду.

Сама Джуді пізніше описувала зйомки не так позитивно. На той момент їй було 17 років. Творці фільму посадили її на сувору дієту, щоб вона виглядала юною дівчинкою. Сама актриса пізніше розповідала, що тоді вона пристрастилася до наркотиків, головним чином до амфетамінів, якими студія постачала акторів, щоб вони змогли витримати виснажливі зйомки.

Джуді Гарленд у фільмі "Чарівник країни Оз"

У період з 1937 по 1938 рік Джуді одночасно брала участь у кількох фільмах. Вона могла провести три години в школі, дві години на репетиціях, а потім опинитися на знімальному майданчику — нерідко її робочий день закінчувався під ранок.

Джуді Гарленд була залежна від наркотиків до кінця свого життя. Вона померла від передозування барбітуратами 22 червня 1969 року, коли їй було всього 47 років. 22 червня 1967 року п'ятий чоловік актриси Міккі Дінс виявив її мертвою у ванній кімнаті.

Під час зйомок "Чарівника країни Оз" Гарленд носила кілька пар рубінових туфельок, але відомо, що збереглися тільки чотири справжні пари.

Три пари, що залишилися, перебувають в Академії кінематографічних мистецтв і наук, Смітсонівському музеї американської історії та у приватного колекціонера.

Нещодавно двом чоловікам було пред'явлено звинувачення в крадіжці туфель у колекціонера Майкла Шоу.

Професійний злочинець на ім'я Террі Джон Мартін, 76 років, був звинувачений у крадіжці після свого зізнання в жовтні 2023 року і засуджений до позбавлення волі.

Другому чоловікові, 76-річному Джеррі Гелу Салітерману, висунули обвинувачення в крадіжці та фальсифікації свідків.

За даними Associated Press, він уперше постав перед судом у п'ятницю.

Нагадаємо, картата сукня, яку носила екранна Дороті, пішла з молотка за 1,56 мільйона доларів 2015 року.