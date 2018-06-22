Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков

Сегодня, 22 июня, музыкант Борис Гребенщиков выступит на Пейзажной Аллее в центре Киева.

Эту информацию подтвердили организаторы киевских гастролей музыканта, передает 112.ua

Выступление состоится на улице около полудня.

"Когда от солнца станет горячо, на Пейзажной аллее, напротив фундамента Десятинной", - так Гребенщиков анонсировал мини-концерт во время вчерашнего шоу.

Музыкант уже традиционно устраивает выступления на улице после больших концертов. Он неоднократно пел в метро и подземных переходах вместе с местными музыкантами или своей группой.

Напомним, в марте лидер рок-группы "Аквариум" музыкант Борис Гребенщиков попал в реанимацию. И перенес ближайшие концерты на лето по состоянию здоровья.