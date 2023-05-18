Борис Гребенщиков получил протокол за "дискредитацию" армии России

Дело лидера группы "Аквариум" рассмотрит Тверской райсуд Москвы. Музыкант признается, что про российских захватчиков вообще никогда ничего не говорил.

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Российские силовики открыли административное дело на музыканта и лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова по статье о "дискредитации" оккупационной армии. История дела доступна на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело по статье 20.3.3, ч. 1 зарегистрировали 18 мая, его уже передали на рассмотрение судьи. Дело Гребенщикова должен заслушать Тверской райсуд столицы РФ.

Дату заседания лидеру "Аквариума" еще не назначили. Почему на него составили протокол, силовики не пояснили.

В комментарии медиа "Можем объяснить" Гребенщиков сказал, что не в курсе мотивов, по которым на него завели протокол.

"Не знаю, будем ждать. Уж чего-чего, а про армию я вообще никогда ничего не говорил", – добавил лидера "Аквариума".

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Гребенщиков не раз критиковал действий российских властей. В марте прошлого года музыкант отменил все концерты "Аквариума" в России "до лучших времен".

С началом большой войны в Украине он уехал в Лондон и пока не собирается возвращаться в РФ.

Напомним, что в октябре прошлого года российская певица Алла Пугачева "отрывалась" на концерте Бориса Гребенщикова в Израиле.

Гребенщиков в мае прошлого года говорил, что живет "между Лондоном и Петербургом". Москву он называл "фантастическим городом".