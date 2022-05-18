Борис Гребенщиков рассказал о политике и жизни в Лондоне

Сейчас музыкант живет между Лондоном и Санкт-Петербургом и ранее высказывался против войны в Украине

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Известный российский музыкант Борис Гребенщиков дал интервью изданию "Москвич Mag", в котором рассказал, как живет сейчас, о своем отношении к политике и о планах на будущее.

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Сейчас Гребенщиков живет между Лондоном и Санкт-Петербургом: по его словам, он любит Россию, а в Лондоне хорошо работать. Впрочем, себя он считает гражданином мира

"Живу я не в Лондоне, или Петербурге, или Париже — я живу в этом мире: сегодня здесь, завтра там. Последние два десятка лет я много времени провожу между Лондоном и Петербургом, сейчас больше в Лондоне — потому что по качеству записи музыки и уровню игры музыкантов с этим городом не сравнится ни одно другое место на Земле. Здесь мне хорошо работается", — сказал музыкант. Он признался, что любит и Москву, которую считает "фантастическим городом", но, судя по расписанию его концертов, в ближайшее время он туда не собирается.

При этом Гребенщиков признался, что никогда не мечтал жить за границей.

"Я никогда и не думал мечтать о таком. Не забывайте, что Союз был закрытым государством, выезд из которого для простого человека был невозможен. Не зря СССР официально называл себя и союзные страны "лагерь". А я не люблю чувствовать себя заключенным. Так что я не мечтал, я работал, и "работа сделала меня свободным", — рассказал БГ.

Однако сегодня Гребенщиков не чувствует себя "по другую сторону баррикад".

"Нет никаких баррикад. Я живу под тем же небом и на той же Земле, что и 50 лет назад. Я просто научился выбирать то, что мне действительно нужно. А этот самый пресловутый Союз, как ни крути, все равно часть мира, часть Вселенной: и в нем действуют те же законы бытия, что и везде, хотим мы этого или нет. Советы живы в наших головах: мы даже не обращаем внимания на то, как это страшно. Вот, например, уродливое слово "за рубежом". Все время хочется спросить: за каким рубежом? Кто этот рубеж проложил? Почему вам так нравится жить в лагере за колючей проволокой? Нет рубежей. Мир один — мы все его часть", — отметил музыкант.

Для многих поклонников его творчества, Гребенщиков является культовой фигурой, но сам он себя таковым не считает.

"Я точно не являюсь ни муллой, ни пророком, поэтому и пугаться мне нечего. Я никогда не занимался поисками себя. Видимо, никогда себя не терял. Для меня БГ — просто аббревиатура", — отметил он.

Хотя в его песнях, таких как "Древнерусская тоска, "500", "Вавилон" и других, многие видят политический контекст, сам он считает, что эти песни не политике, а о современности.

"Не вижу в этих песнях никакой политики, вижу реалии сегодняшнего дня, их и перечисляю", — сказал он, но отметил, что политикой нужно интересоваться, чтобы понимать ее механизмы действия.

"Политика — это метод управления массами, она была всегда и всегда будет. И как таковая она всегда подразумевает ложь. Поэтому обращать на это внимание нужно хотя бы для того, чтобы не попасть ненароком под колесо. Вот только вранье и стояние у кормушки меня не привлекает", — резюмировал музыкант.

Ранее он высказался против войны в Украине. "Война между Россией и Украиной — это безумие. А люди, которые развязали ее — позор России", — сказал музыкант в коротком ролике. В Лондоне он также посетил антивоенный концерт рэпера Оксимирона.

А в Израиле на днях Гребенщиков встретился с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, которые покинули Россию вскоре после вторжения ВС РФ в Украину.