Борис Гребенщиков розповів про політику та життя d Лондоні

Зараз музикант живе між Лондоном і Санкт-Петербургом і раніше висловлювався проти війни в Україні.

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Відомий російський музикант Борис Гребенщиков дав інтерв'ю виданню "Москвич Mag", у якому розповів, як живе зараз, про своє ставлення до політики та плани на майбутнє.

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Зараз Гребенщиков живе між Лондоном і Санкт-Петербургом: за його словами, він любить Росію, а в Лондоні добре працювати. Втім, він вважає себе громадянином світу.

"Живу я не в Лондоні, чи Петербурзі, чи Парижі — я живу в цьому світі: сьогодні тут, завтра там. Останні два десятки років я багато часу проводжу між Лондоном і Петербургом, зараз більше в Лондоні — тому що за якістю запису музики та рівнем гри музикантів із цим містом не зрівняється жодне інше місце на Землі. Тут мені добре працюється", — сказав музикант. Він зізнався, що любить і Москву, яку вважає "фантастичним містом", але, судячи з розкладу його концертів, найближчим часом він не збирається туди.

При цьому Гребенщиков зізнався, що ніколи не мріяв жити за кордоном.

"Я ніколи й не думав мріяти про таке. Не забувайте, що Союз був закритою державою, виїзд із якої для простої людини був неможливий. Не дарма СРСР офіційно називав себе та союзні країни "табір". А я не люблю відчувати себе ув'язненим. Так що я не мріяв, я працював, і "робота зробила мене вільним", — розповів БГ.

Проте сьогодні Гребенщиков не почувається "з іншого боку барикад".

"Немає ніяких барикад. Я живу під тим самим небом і на тій же Землі, що й 50 років тому. Я просто навчився вибирати те, що мені дійсно потрібно. А цей найславніший Союз, як не крути, все одно частина світу, частина Всесвіту: і в ньому діють ті ж закони буття, що й скрізь, хочемо ми цього чи ні... Совєти живі в наших головах: ми навіть не звертаємо уваги на те, як це страшно... Ось, наприклад, потворне слово "за кордоном". Весь час хочеться запитати: за яким кордоном? Хто цей кордон проклав? Чому вам так подобається жити в таборі за колючим дротом? Немає кордонів. Світ один — ми всі його частина", — зазначив музикант.

Для багатьох шанувальників його творчості Гребенщиков є культовою постаттю, але він себе таким не вважає.

"Я точно не є ні муллою, ні пророком, тому й лякатися мені нічого. Я ніколи не займався пошуками себе. Мабуть, ніколи себе не втрачав. Для мене БГ просто абревіатура", — зазначив він.

Хоча в його піснях, таких як "Давньоруська туга, "500", "Вавилон" та інших, багато хто бачать політичний контекст, сам він вважає, що ці пісні не про політику, а про сучасність.

"Не бачу в цих піснях жодної політики, бачу реалії сьогоднішнього дня, їх і перераховую", — сказав він, але зазначив, що політикою потрібно цікавитись, щоб розуміти її механізми дії.

"Політика — це метод управління масами, вона була завжди та завжди буде. І як така вона завжди має на увазі брехню. Тому звертати на цю увагу потрібно хоча б для того, щоб не потрапити ненароком під колесо. Ось тільки брехня та стояння біля годівниці мене не приваблює", — резюмував музикант.

Раніше він висловився проти війни в Україні. "Війна між Росією та Україною — це шаленство. А люди, які розв'язали її — ганьба Росії", — сказав музикант у короткому ролику. У Лондоні він також відвідав антивоєнний концерт репера Оксімірона.

А в Ізраїлі днями Гребенщиков зустрівся з Аллою Пугачовою та Максимом Галкіним, які покинули Росію невдовзі після вторгнення ЗС РФ до України.