Алла Пугачева зажгла на концерте Бориса Гребенщикова в Израиле (видео)

Примадонна российской эстрады уже посетила концерт Земфиры, а теперь послушала выступление еще одного коллеги из РФ.

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73-летняя российская певица Алла Пугачева, которая совсем недавно снова уехала с детьми в Израиль после месяца пребывания в Москве, с удовольствием посещает концерты соотечественников. Сначала она побывала на выступлении Земфиры, а теперь "оторвалась" и на концерте Бориса Гребенщикова, о чем отчиталась на своей странице в Instagram.

На видео, опубликованном в соцсети, Алла Борисовна улыбается в камеру и кивает головой в такт музыке. Она позирует в больших солнцезащитных очках.

"Встреча с БГ, как встреча со СВЕТОМ в конце туннеля.❤️#Борис Гребенщиков", – подписала артистка видео.

Она также поделилась снимком, где стоит вместе с Андреем Макаревичем, лидером группы "Машина времени", и с Борисом Гребенщиковым.

Макаревич, как и Пугачева, сейчас живет в Израиле, куда уехал после российского вторжения в Украину.

"В Израиле идет необыкновенно насыщенная культурная жизнь. Еще недавно считалось, что израильский зритель не позволяет себе ходить на концерты раз в месяц. На мой взгляд, этот миф опровергнут: за короткий отрезок времени прошел большой тур Максима Галкина, премьера спектакля "Я здесь" с Анатолием Белым, концерт Земфиры (пропустил, жалею), вчера прошел роскошный концерт БГ с командой, сегодня – Алексей Кортнев, завтра приезжает Вася Обломов. И все проходит с аншлагами. Физ.иноагент в восхищении!", – написал он в Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что будет с замком Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. После начала мобилизации, по слухам, ее внуку Никите Преснякову пришла повестка. Позже появилась информация, что он покинул территорию РФ.