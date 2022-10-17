Алла Пугачова відірвалась на концерті Бориса Гребенщикова в Ізраїлі (відео)

Примадонна російської естради вже завітала на концерт Земфіри, а тепер послухала виступ ще одного колеги з РФ.

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73-річна російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно знову поїхала з дітьми в Ізраїль після місяця перебування в Москві, із задоволенням відвідує концерти співвітчизників. Спочатку вона побувала на виступі Земфіри, а тепер "відірвалася" і на концерті Бориса Гребенщикова, про що прозвітувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео, опублікованому в соцмережі, Алла Борисівна посміхається до камери та киває головою у такт музиці. Вона позує у великих сонцезахисних окулярах.

"Зустріч з БГ, як зустріч зі СВІТЛОМ наприкінці тунелю. ❤️#Борис Гребенщиков", — підписала артистка відео.

Вона також поділилася знімком, де стоїть разом з Андрієм Макаревичем, лідером гурту "Машина времени", та з Борисом Гребенщиковим.

Макаревич, як і Пугачова, зараз мешкає в Ізраїлі, куди поїхав після російського вторгнення в Україну.

"В Ізраїлі триває незвичайно насичене культурне життя. Ще нещодавно вважалося, що ізраїльський глядач не дозволяє собі ходити на концерти раз на місяць. На мій погляд, цей міф спростовано: за короткий період часу пройшов великий тур Максима Галкіна, прем'єра спектаклю "Я здесь" з Анатолієм Білим, концерт Земфіри (пропустив, шкодую), вчора пройшов розкішний концерт БГ із командою, сьогодні — Олексій Кортнєв, завтра приїжджає Вася Обломов. І все відбувається з аншлагами. Фіз.іноагент у захваті!" — написав він у Facebook.

Раніше ми розповідали про те, що буде із замком Алли Пугачової та Максима Галкіна у селі Грязь. Після початку мобілізації, за чутками, її онуку Микиті Преснякову прийшла повістка. Згодом з'явилася інформація, що він покинув територію РФ.