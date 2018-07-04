Скарлетт Йоханссон раскритиковали за роль трансгендера в новом фильме

Кинолюбители считают, что с такой ролью лучше справится сам трансгендер

Скарлетт Йоханссон снимется в главной роли в фильме Rub&Tug, который расскажет о трансгендере — владельце массажного салона в Питтсбурге в 1970-х годах.

Решение Скарлетт вызвало волну возмущения в соцсетях, сообщает spletnik.ru.

"Самое меньшее, что вы могли сделать при создании фильма о трансгендерах, — это пригласить на эту роль самого трансгендера. Скарлетт следует прекратить слишком наивно относиться к выбору роли. Я не могу понять, насколько же Скарлетт эгоистична", - пишет один из пользователей.

"Пусть Скарлетт не обижается, но в мире полно красивых женщин-трансгендеров, так что пусть в Голливуде их ищут лучше", — добавляет другой.

Актриса сделала заявление через своего представителя, посоветовав критикам обратиться к Джеффри Тэмбору, Джареду Лето и Фелисити Хаффман за комментариями.

Все упомянутые Йоханнсон звезды тоже в свое время сыграли трансгендеров. Джаред Лето в 2014 году даже получил "Оскар" за роль женщины, умирающей от СПИДа, в фильме "Даласский клуб покупателей" (Dallas Buyer's Club).

Это не первый случай, когда Скарлетт поддается критике за некорректный выбор роли. За роль в фильме "Призрак в доспехах" ее сильно раскритиковали за то, что она, будучи белой актрисой, согласилась сыграть азиатку. После этого она заявила, что никогда больше не сыграет человека другой расы.

Напомним, немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" (Firestarter). Продюсерами картины выступят Джейсон Блум, Акива Голдсман и Марта де Лоренти. "Воспламеняющая взглядом" станет первым студийным фильмом для Акина.