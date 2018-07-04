Скарлетт Йоханссон раскритиковали за роль трансгендера в новом фильме

Скарлетт Йоханссон снимется в главной роли в фильме Rub&Tug, который расскажет о трансгендере — владельце массажного салона в Питтсбурге в 1970-х годах.
Решение Скарлетт вызвало волну возмущения в соцсетях, сообщает spletnik.ru.
"Самое меньшее, что вы могли сделать при создании фильма о трансгендерах, — это пригласить на эту роль самого трансгендера. Скарлетт следует прекратить слишком наивно относиться к выбору роли. Я не могу понять, насколько же Скарлетт эгоистична", - пишет один из пользователей.
"Пусть Скарлетт не обижается, но в мире полно красивых женщин-трансгендеров, так что пусть в Голливуде их ищут лучше", — добавляет другой.
Актриса сделала заявление через своего представителя, посоветовав критикам обратиться к Джеффри Тэмбору, Джареду Лето и Фелисити Хаффман за комментариями.
Все упомянутые Йоханнсон звезды тоже в свое время сыграли трансгендеров. Джаред Лето в 2014 году даже получил "Оскар" за роль женщины, умирающей от СПИДа, в фильме "Даласский клуб покупателей" (Dallas Buyer's Club).
Это не первый случай, когда Скарлетт поддается критике за некорректный выбор роли. За роль в фильме "Призрак в доспехах" ее сильно раскритиковали за то, что она, будучи белой актрисой, согласилась сыграть азиатку. После этого она заявила, что никогда больше не сыграет человека другой расы.
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Напомним, немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" (Firestarter). Продюсерами картины выступят Джейсон Блум, Акива Голдсман и Марта де Лоренти. "Воспламеняющая взглядом" станет первым студийным фильмом для Акина.