В беззвучный режим. Чем опасен храп и как от него избавиться

Храп может быть не только источником раздражения, но и таить ощутимые угрозы для здоровья. Американский специалист в области медицины сна Нил Клайн помог сайту Popular Science разобраться, чем же опасно это явление и как с ним бороться

В ходе одного исследования итальянские ученые опросили тысячи людей и обнаружили, что приблизительно пятая часть респондентов регулярно храпит. И ведь это не просто раздражающее явление. Храп действительно отражается на здоровье человека. К счастью, есть несколько способов, как избавиться от неприятных ночных трелей.

Храп против апноэ сна

Возможно, это очевидно и без ученых, но "храп может влиять на качество сна не только партнера, но и вас самих", отмечает специалист из Американской ассоциации сна доктор Нил Клайн. Подтверждением тому служат различные исследования. К примеру, еще в 2006-м ученые обнаружили признаки нарушения сна у храпящих детей и подростков. За 7 лет до этого исследователи выяснили, что супруги, чья вторая половинка перестает храпеть, могут спать на час дольше каждую ночь. А хороший ночной отдых, как известно, способствует улучшению состояния здоровья в целом.

Впрочем, некачественный сон может поблекнуть на фоне более тревожной проблемы со здоровьем. Храпуны производят эти рычащие звуки, потому что ткани задней части их горла перекрывают дыхательные пути, вибрируя при вдохе и выдохе. В некоторых случаях препятствие может быть настолько серьезным, что они полностью закрываются. Данное явление называется апноэ сна и является большой проблемой. В таком состоянии человек действительно задыхается несколько мгновений, пока мозг не просыпается и не перезапускает респерацию.

Апноэ может прерывать дыхание от нескольких раз за ночь до нескольких раз в час, создавая множество очень серьезных угроз для здоровья. По данным Американской ассоциации сна, оно может "увеличивать вероятность повышенного кровяного давления, сердечного приступа, инсульта, ожирения и диабета". Не говоря уж о рисках вроде автомобильных аварий, вызванных недостатком сна.

В большинстве случаев храп сопровождает апноэ сна, но однозначно сказать нельзя, указывают ли ночные трели на серьезные проблемы со здоровьем.

"Если ваш храп сопровождается чрезмерной вялостью днем, паузами при дыхании или удушьем во время сна, и, возможно, другими последствиями для здоровья, рекомендуется обратиться к врачу", — считает Клайн.

Как прекратить храпеть и спать лучше

Если вы беспокоитесь, нет ли у вас апноэ сна, то прежде всего рекомендуется обратиться к специалисту. Врач может провести исследование сна, примет во внимание историю болезни и предложит варианты долгосрочного лечения.

Бороться с храпом можно множеством способов, начиная со смены позиции во время сна и заканчивая операцией

Но если храп не связан с апноэ, с повестки дня не снимается другая проблема. Неприятные звуки, издаваемые по ночам, все равно способны раздражать вашего партнера, нарушая сон. У Клайна есть несколько советов, способных облегчить ситуацию.

Начнем с простых шагов. Поскольку большинство храпунов спит на спине, то смена позиции может избавить их от досадного явления. Алкоголь также повышает вероятность ночного храпа, так что лучше избегать рюмки на ночь, если не хочется сотрясать воздух рычащими звуками.

Если эти меры не помогут, стоит перейти к более серьезному вмешательству. Например, Кляйн рекомендует использовать капу от храпа, которая помогает расширить дыхательные пути.

В случаях когда, ночные трели связаны с избыточным весом, поможет похудение. По словам Клайна, это уменьшит ткани, окружающие дыхательные пути. Сокращение поверхности, вибрирующей в задней части горла, сделает звук дыхания тише.

В некоторых случаях даже можно попросить отоларинголога сделать одну из нескольких операций, уменьшающих храп.

"Хотя хирургическое вмешательство не дает гарантии успеха, и существуют различные риски, это может стать неплохим способом устранения храпа без сопутствующих методов лечения", — говорит Клайн. Иными словами, кандидатам на эту процедуру могут и не понадобиться другие меры борьбы с назойливым явлением.

По материалам Popular Science