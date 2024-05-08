Спи и худей: сколько калорий организм сжигает во время ночного сна

Даже если вы правильно питаетесь и активно занимаетесь спортом, ключевую роль в похудении играет сон. Во время ночного сна организм не только восстанавливается, но и активно сжигает калории.

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Когда дело доходит до похудения, первое, о чем вы, вероятно, думаете, — это сбалансированное питание и достаточное количество физических упражнений. Но помимо этих двух важных аспектов точно не стоит пренебрегать еще одним компонентом. Чтобы сделать процесс похудения более легким и комфортным, вам всегда следует обращать внимание на свой режим, так как происходит расход калорий во сне. Именно поэтому продолжительность и качество сна могут иметь важное значение. Об этом пишет Fit For Fun.

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Можно ли похудеть во сне

Фото: Getty Images

Спокойный сон особенно важен для наращивания мышечной массы, поскольку ткани восстанавливаются в течение ночи. Хороший отдых также предотвращает повышенную тягу к еде, что облегчает поддержание дефицита калорий.

Еще одно преимущество — это расход калорий во время сна. Конечно, количество калорий, сжигаемых во время сна, варьируется от человека к человеку из-за особенностей метаболизма. Если вы хотите точно знать, сколько организм расходует калорий во сне, вы можете это узнать с помощью показателя основного обмена.

Как рассчитать базовый уровень метаболизма

Чтобы узнать, сколько калорий вы сжигаете за час, сначала необходимо определить скорость основного обмена (BMR) — это количество калорий, необходимое вашему организму в состоянии покоя для питания всех его органов и, например, для дыхания. Затем это число делится на 24 (количество часов в сутках).

Например, 35-летняя женщина ростом 162 сантиметра и весом чуть менее 54 килограммов имеет скорость основного обмена примерно 1305 калорий в день. Если разделить этот результат на 24, получится примерно 54 калории в час – даже во время сна.

Гормоны в балансе

Фото: Freepik

Чем больше мышечной массы вы наберете с помощью силовых тренировок, тем больше калорий вы сожжете даже в режиме покоя. Семь-восемь часов сна также помогут нарастить мышцы.

Помимо питания и тренировок, хороший сон является чрезвычайно важным компонентом эффективной регенерации мышц и наращивания силы.

Недостаток сна, с другой стороны, снижает уровень гормона роста тестостерона и повышает уровень гормона стресса кортизола. Из-за этого организму сложнее восстановиться после тренировок и похудеть. В то же время слишком мало сна может нарушить выработку гормонов грелина и лептина, которые отвечают за контроль голода и насыщения. Если вы встаете с чувством голода, выделяется больше грелина.

Гормон лептин хранится в жировой ткани и вызывает чувство сытости, но он практически не высвобождается, когда вы не высыпаетесь, поэтому постоянно чувствуете голод.

Недостаток сна замедляет наращивание мышечной массы, а также увеличивает риск возникновения тяги к еде и стресса. Если вы хотите ускорить метаболизм и сжигать больше калорий, вам следует изменить свой режим сна.

Напомним, существует ряд продуктов, которые могут помешать вам уснуть и полноценно восстановиться.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с организмом, если вы не высыпаетесь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.