Спи і худни: скільки калорій організм спалює під час нічного сну

Навіть якщо ви правильно харчуєтеся та активно займаєтеся спортом, ключову роль у схудненні відіграє сон. Під час нічного сну організм не тільки відновлюється, а й активно спалює калорії.

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Коли справа доходить до схуднення, перше, про що ви, ймовірно, думаєте, — це збалансоване харчування і достатня кількість фізичних вправ. Але крім цих двох важливих аспектів точно не варто нехтувати ще одним компонентом. Щоб зробити процес схуднення легшим і комфортнішим, вам завжди слід звертати увагу на свій режим, оскільки відбувається витрата калорій уві сні. Саме тому тривалість і якість сну можуть мати важливе значення. Про це пише Fit For Fun.

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Чи можна схуднути уві сні

Фото: Getty Images

Спокійний сон особливо важливий для нарощування м'язової маси, оскільки тканини відновлюються протягом ночі. Хороший відпочинок також запобігає підвищеному потягу до їжі, що полегшує підтримання дефіциту калорій.

Ще одна перевага — це витрата калорій під час сну. Звичайно, кількість калорій, що спалюються під час сну, варіюється від людини до людини через особливості метаболізму. Якщо ви хочете точно знати, скільки організм витрачає калорій уві сні, ви можете це дізнатися за допомогою показника основного обміну.

Як розрахувати базовий рівень метаболізму

Щоб дізнатися, скільки калорій ви спалюєте за годину, спочатку необхідно визначити швидкість основного обміну (BMR) — це кількість калорій, яка необхідна вашому організму в стані спокою для живлення всіх його органів і, наприклад, для дихання. Потім це число ділиться на 24 (кількість годин у добі).

Наприклад, 35-річна жінка зростом 162 сантиметри і вагою трохи менше 54 кілограмів має швидкість основного обміну приблизно 1305 калорій на день. Якщо розділити цей результат на 24, вийде приблизно 54 калорії на годину — навіть під час сну.

Гормони в балансі

Фото: Freepik

Що більше м'язової маси ви наберете за допомогою силових тренувань, то більше калорій ви спалите навіть у режимі спокою. Сім-вісім годин сну також допоможуть наростити м'язи.

Крім харчування і тренувань, хороший сон є надзвичайно важливим компонентом ефективної регенерації м'язів та нарощування сили.

Нестача сну, з іншого боку, знижує рівень гормону росту тестостерону і підвищує рівень гормону стресу кортизолу. Через це організму складніше відновитися після тренувань і схуднути. Водночас занадто мало сну може порушити вироблення гормонів греліну і лептину, які відповідають за контроль голоду і насичення. Якщо ви встаєте з відчуттям голоду, виділяється більше греліну.

Гормон лептин зберігається в жировій тканині і викликає відчуття ситості, але він практично не вивільняється, коли ви не висипаєтеся, тому постійно відчуваєте голод.

Нестача сну уповільнює нарощування м'язової маси, а також збільшує ризик виникнення тяги до їжі та стресу. Якщо ви хочете прискорити метаболізм і спалювати більше калорій, вам слід змінити свій режим сну.

Нагадаємо, існує низка продуктів, які можуть завадити вам заснути і повноцінно відновитися.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з організмом, якщо ви не висипаєтеся.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.