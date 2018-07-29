Зона нездоровья. Чем мы расплачиваемся за проживание на загрязнённых территориях

2,5 микрометра. Как же это мало. Частицы ядовитых веществ величиной меньше трёх миллионных долей метра витают в воздухе вокруг нас. Растворяются в воде. Через почву попадают в растительную пишу. Проникают в лёгкие и пищевод, скапливаются в крови. А мы всё ещё считаем себя вполне здоровыми людьми

Об экологии обычно говорят, как о неком абстрактном общем благе. Пока где-то не взрывается реактор или кто-нибудь внезапно не умирает от отравления ртутью, большинство обычно не задумывается о том, как экологическая ситуация задевает интересы конкретного человека. Но при условии взросления и жизни в экологически чистой зоне ваша память могла быть гораздо лучше, половые органы не давали бы сбоев, а оказаться рядом с больным гриппом или другим вирусным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем, было бы не так страшно.

Опасный коктейль

Загрязнённость, конечно, понятие относительное. По сравнению с азиатскими мегаполисами, над которыми висит смог, состоящий из выхлопных газов, украинские города выглядят вполне благополучно. Но если сравнивать Украину с Коста-Рикой, несколько лет подряд фигурировавшей в рейтингах Happy planet index как самая экологически чистая страна, результат будет не в нашу пользу.

Если верить отчётам Европейской комиссии, главным источником экопроблем в Украине остаются предприятия энергетической сферы. Особенно много возмущённых отзывов западных экологов в последнее время вызывают угольные электростанции. Помимо оксидов азота и серы, сажи и пыли, их выбросы содержат кадмий, свинец, никель, хром, ртуть и мышьяк. Вот чем, по данным Еврокомиссии, чревато вдыхание этого коктейля.

Повышение артериального давления. Вероятность инсульта. Подверженность инфекционным заболеваниям. Снижение репродуктивных способностей у мужчин. Аритмия. Риск сердечных приступов. Астма или выраженный астматический компонент при других лёгочных заболеваниях. Снижение уровня интеллекта из-за торможения мыслительных процессов. Нарушение внутриутробного развития плода при беременности. Риск преждевременных родов. Подверженность воспалительным процессам. Довольно высокая вероятность заболеваний центральной нервной системы и сердца.

Легко дышится

Если сравнивать украинские города по чистоте воздуха, вод и почв, первое место достанется Мукачево

По сведениям Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 20% территории страны приходится на "чистую зону", где нет проблем с радиоактивным фоном, а уровень загрязнения почв, вод и воздуха довольно низок — это лесостепь, которая тянется от Карпат до Харьковской области. Условно чистым считается почти весь центральный регион, за исключением Черкасской области. Вполне благополучна экологическая ситуация в Закарпатье и на Волыни.

В степной части Украины ситуация похуже. Совсем плохи дела с Приднепровьем, морским побережьем и с берегами судоходных рек. Разумеется, самой "грязной" частью страны остаётся 30-километровая зона вокруг места аварии Чернобыльской АЭС. Старая история, но с её негативными последствиями разбираться придётся ещё очень долго. Экологические показатели в зоне техногенного бедствия восстанавливаются медленно, за последние десять лет, к примеру, учёные, постоянно мониторящие ситуацию в этом регионе, не зафиксировали положительной динамики.

Вообще, если сравнивать украинские города по чистоте воздуха, вод и почв, первое место достанется Мукачево. По статистике Минздрава именно там зафиксирован самый низкий в стране уровень заболеваемости (соотношение количества случаев неврождённых заболеваний к численности населения), это как раз и объясняется экологической чистотой.