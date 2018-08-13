Древние люди вымерли от лени, - ученые

Человек прямоходящий думал, что у него и так все есть

Человек прямоходящий (Homo erectus), предок людей современного типа, вымер из-за того, что прикладывал недостаточно сил для создания инструментов и добычи пищи.

Такой вывод сделали археологи Австралийского национального университета, сообщает Лента.ру со ссылкой на Phys.org.

По словам ученых, человек прямоходящий для изготовления каменных инструментов использовал камни, которые находил в непосредственной близости от жилья, даже те, что из-за низкого качества не совсем подходили для этой цели.

Исследователи обнаружили место древней стоянки архаичных людей, где были найдены артефакты, сделанные из камней, которые лежали у подножия холма. В то же время на самой возвышенности находились нетронутые породы, более подходящие для создания орудий труда.

По мнению археологов, эректусы считали, что у них достаточно ресурсов, и не заботились об улучшении своего положения. Для них был характерен более оседлый образ жизни, чем у Homo sapiens и неандертальцев. Последние поднимались в горы, чтобы найти камни хорошего качества и транспортировать их на большие расстояния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские археологи обнаружили могилу уважаемой ведьмы

Напомним, сотрудники Британского музея помогли полицейским определить место, где были похищены древности, изъятые у торговца контрабандой в Лондоне. Оказалось, что восемь конусовидных предметов, возрастом около пяти тысяч лет, были вывезены из Ирака в 2003 году после падения режима Саддама Хусейна.