Редкий лот: на аукционе продают дискету с автографом Стива Джобса

Сооснователь компании Apple редко давал автографы, так что подписанный диск в некотором роде уникален

Аукционный дом RR Auction выставил на торги дискету с автографом сооснователя Apple Стива Джобса. Стоимость 3,5-дюймового флоппи-диска, подписанного черной ручкой, оценивается минимум в восемь тысяч долларов.

На гибкий магнитный диск, выпущенный в 1988 году, записана копия Macintosh System Tools Version 6.0 — набора системных утилит для первых компьютеров Apple.

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По словам организаторов аукциона, дискета сохранилась в хорошем состоянии, однако подпись Джобса немного стерлась — но на нее имеется сертификат подлинности.

Фото: RR Auction

Обстоятельства, при которых предприниматель оставил свою подпись на носителе, не раскрываются. Вместе с тем, в описании лота указано, что данный раритет ценен тем, что Джобс не любил давать автографы и зачастую отказывал в этой просьбе коллекционерам.

Торги продлятся до 4 декабря.

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