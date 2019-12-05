В поисках Джульетты: Pirelli представил меланхоличный календарь на 2020 год

Автором снимков стал фотограф Паоло Роверси

Новый календарь от компании Pirelli снова стал сенсацией. В этот раз темой календаря стала героиня из трагедии Уильяма Шекспира. Трагический образ Джульетты примерили современные актрисы и певицы. Об этом пишет Refinery29.

Презентация календаря прошла в Вероне, родном городе Джульетты. Для 47-го выпуска календаря итальянский фотограф Паоло Роверси запечатлел Эмму Уотсон, Индию Мур, Крис Ли, Розалию, Клэр Фой, Мию Гот, Кристин Стюарт и Яру Шахиди в образе современной Джульетты.

Эмма Уотсон

Яра Шахиди и Индия Мур

Розалия

"История использовать образ Джульетты пришла ко мне, потому что на протяжении нескольких лет я исследовал понятия красоты и любви. Я также обращал внимание на женственность и нежность. Джульетта – воплощение этих качеств. Когда я думаю о женском идеале, то прихожу к выводу, что Джульетта – один из немногих персонажей, который успешно олицетворяет его", – рассказал Роверси.

Клэр Фой

Мия Готт

Крис Ли

Впервые в истории Pirelli этот проект объединил фотографию и кино: кроме непосредственно календаря был представлен и короткометражный фильм, за который также отвечал Роверси. Всего в календаре 58 фотографий.

Кристен Стюарт

Календарь Pirelli начал свою историю как неопубликованный макет в 1963 году, а в следующем уже стал ежегодным изданием. Он был создан британским арт-директором Дереком Форсайтом и выпускался в ограниченном количестве. В 1993 году компания решила перезапустить календарь как художественный проект высокого уровня.

Как ранее писал Фокус:

Съемки арт-проекта — календаря, ежегодно выпускаемого итальянским производителем шин Pirelli, — проходили в Вероне и Париже. Актриса Клэр Фой сообщила, что Роверси искал повзрослевшую, 35-летнюю Джульетту. "Идея в том, что это новая современная интерпретация, сделанная Паоло", — рассказала актриса.