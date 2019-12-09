Самураи, шаманы и трембита: Onuka выпустила клип на сингл Zenit
2019-12-09 13:43:01
Клип снимали в карпатских лесах
Украинская певица Onuka выпустила мистический клип на сингл Zenit. Снимали его в Карпатах.
В записи сингла Onuka использовала семплы из серии старых пластинок "Троїста музика". Их дедушка Наталии Жижченко собирал в разных уголках Украины.
Также в записи песни принял участие детский хор. Он же снялся и в клипе.
"Я надеюсь, что благодаря Zenit люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и невзгоды, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте. Мы видим только то, что мы хотим видеть", – комментирует релиз Onuka.
Как ранее писал Фокус:
- Украинская музыкальная фолк-группа ONUKA была создана в 2013 году. Главным идеологом и автором музыки является вокалистка Наталия Жижченко. В состав группы входят три девушки - Наталия Жижченко (вокал, сопилка, окарина, омникорд), Мария Сорокина (ударные), Дарья Серт (бэк-вокал, клавишные).
- Клип украинской группы ONUKA на трек Vidlik боролся за победу на Berlin Fashion Film Festival - одного из главных фестивалей fashion-фильмов в мире.
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