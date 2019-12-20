"Мисс Америка 2020" стала ученый-биохимик, показавшая научный эксперимент на сцене

Камилла Шриер представляла штат Вирджиния

На конкурсе красоты "Мисс Америка 2020" победу получила красавица из Вирджинии, продемонстрировавшая неожиданный номер на конкурсе талантов. Об этом пишет ВВС.

Обычно девушки готовят музыкальный номер, но 24-летняя Камилла Шриер продемонстрировала то, к чему у нее, несомненно, есть талант: научный эксперимент и бросила вызов стереотипам.

Камилла уже имеет две степени бакалавра наук и получает докторскую степень в области фармацевтики в Университете Содружества Вирджинии.

Девушка надела лабораторный халат и продемонстрировала судьям каталитическое разложение перекиси водорода.

"Я надеюсь сломать стереотипы о том, что значит быть мисс Америка в 2020 году", - сказала Камилла. И ей это удалось. Организаторы надеются, что подобные изменения побудят принимать участие в конкурсе больше молодых женщин, а сам он станет менее "традиционным".

Впрочем, на получение короны Камилла отреагировала вполне традиционно: обрадовалась и прослезилась.

Фото: hollywoodlife

А Камилла получила чек на 50 тысяч долларов и будет год исполнять обязанности "мисс Америки".

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