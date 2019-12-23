Успеть перед Рождеством: актриса Хилари Дафф тайно вышла замуж

Ее супругом стал рокер Мэтью Кома

Тайную свадьбу звезда сериала "Юная" и "Сплетница" сыграла еще 21 декабря, но фото с нее показала только сегодня в своем Instagram. Об этом пишет Daily Mail.

Избранником Хиллари Дафф стал рокер и диджей Мэтью Кома, с которым они встречаются с 2017 года и растят общую дочь Бэнкс.

Свадьбу сыграли прямо на заднем дворе их особняка в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров, церемония была очень скромной — влюбленные пригласили на торжество только самых близких друзей и родных.

Читайте также: Наследник Наполеона Бонапарта женился на правнучке последнего императора Австрии

"Это был праздник любви - небольшая и интимная церемония", - рассказал источник.

На фото жених и невеста позируют в свадебных нарядах на фоне украшенного автомобиля с надписью Just Married. Для торжества 32-летняя актриса выбрала наряд от Jenny Packham, а музыкант — смокинг от Celine. Дизайнер также пошила маленькое платьице для дочери актрисы.

Скриншот

Как призналась Хилари, именно о таком платье она и мечтала — в нем она чувствовала себя очень комфортно. К тому же на нем дизайнер вышила тайное послание: дату свадьбы, инициалы жениха и невесты, а также инициалы детей Хиллари.

Скриншот

Кроме малышки Бэнкс, которая родилась в октябре прошлого года, актриса также воспитывает семилетнего сына Луку от первого мужа, баскетболиста Майка Комри.

Как ранее писал Фокус:

Лиам, младший из актерского клана Хемсвортов, сделал приятный сюрприз своей преданной фанатке, посетив ее свадьбу. Кэти и ее жених Шон специально прилетели в Австралию из Британии ради пляжной свадебной церемонии на побережье. А когда они отмечали бракосочетание в ресторанчике на берегу, к ним внезапно присоединился Лиам Хемсворт.