Гость на свадьбе: Лиам Хемсворт внезапно посетил церемонию своей преданной фанатки

Правда, жених был не слишком счастлив

Лиам, младший из актерского клана Хемсвортов, сделал приятный сюрприз своей преданной фанатке, посетив ее свадьбу. Об этом пишет E! News.

Кэти и ее жених Шон специально прилетели в Австралию из Британии ради пляжной свадебной церемонии на побережье. А когда они отмечали бракосочетание в ресторанчике на берегу, к ним внезапно присоединился Лиам Хемсворт. Кэти была в восторге, а вот ее новоиспеченный муж от комментариев отказался.

Читайте также: Тележурналист Ларри Кинг подал на развод с седьмой женой

Лиам прилетел домой в Австралию лечить разбитое сердце. Он недавно расстался с женой, известной певицей Майли Сайрус. И их развод освещался таблоидами, ведь оказалось, что Майли встречалась с девушками, а потом, весьма скоро, нашла себе нового бойфренда. Лиама видели в обществе модели Габриэллы Брукс, однако актер эти отношения не комментирует.

Лиам и Майли

Младший Хемсворт будет встречать Рождество на родине, к нему присоединятся братья: Крис, известный по роли Тора во "Мстителях" и Люк, сыгравший в нашумевшем сериале "Западный мир".

Лиам и Крис Хемсворты/все фото Instagram liamhemsworth

Как ранее писал Фокус:

Через семь месяцев после свадьбы разошлись певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт. Пара встречалась долгое время, а потом сыграла тайную свадьбу. Майли сделала заявление у себя в Instagram, написав философский пост, который начинается со слов "не надо противостоять эволюции, ты все равно не победишь".