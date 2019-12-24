Принц Гарри в костюме Санты записал для детей новогоднее поздравление
2019-12-24 16:53:14
Видео снято в честь благотворительной акции
Принц Гарри переоделся в костюм Санта-Клауса и записал новогоднее поздравление для детей, чьи родители погибли во время службы в вооруженных силах Британии. Видеообращение было инициировано благотворительной организацией Scotty's Little Soldiers. Об этом сообщает Standard.
Видео началось с классического для Санты-Клауса "Хо-хо-хо".
"Оглянитесь, вы часть семьи, потрясающего сообщества, где вас поддержат, когда вы будете в этом нуждаться. Вы невероятно сильны. Да, потерять родителя невероятно сложно, но я знаю, что у каждого из вас впереди прекрасное будущее и фантастическое Рождество", - обратился к детям герцог Сассекский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Малыш Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл стал звездой их рождественской открытки, опубликованной в соцсетях.
- Кенсингтонский дворец опубликовал снимки королевской семьи, на которых шестилетний принц Джордж совместно со своим папой принцем Уильямом, дедушкой принцем Чарльзом и прабабушкой Елизаветой II готовит традиционный рождественский пудинг
Loading...