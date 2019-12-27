Автор "Игры престолов" Джордж Мартин открыл собственный книжный магазин

Вместо того, чтобы дописывать свои романы

Автор нашумевших фэнтези-романов из цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин продолжает отлынивает от написания книг и занялся открытием собственного книжного магазина в Санта-Фе, где он проживает. Об этом пишет Usa Today.

Магазин носит название Beastly Books и находится рядом с кинотеатром, который писатель выкупил и возродил к жизни в 2013 году. В магазине продается его собственные романы и книги местных авторов, а также товары, связанные с "Игрой престолов".

Мартин написал в своем блоге, что книги перестали помещаться в вестибюле кинотеатра "Жан Кокто", поэтому он и решил купить магазин.

По романам Джорджа Мартина был снят безоговорочный хит НВО "Игра престолов", который завершился в этом году. Но писатель должен дописать еще две книги из цикла "Песнь льда и пламени": "Ветра зимы" и "Грезы о весне", но с завершением он не торопится, что вызывает постоянное возмущение поклонников.

Как ранее писал Фокус:

Телеканал HBO резко изменил свои планы и сообщил, что все-таки начал съемки приквела про династию Таргариенов к своему хиту "Игра престолов". Новый сериал расскажет историю Дома Таргариенов, события будут происходить за 300 лет до событий в "Игре престолов". Над проектом будут работать автор цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин и сценарист Райан Кондал. Они должны разработать сценарий для 10 эпизодов.