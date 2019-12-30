Актер Зак Эфрон чуть не умер на съемках шоу в Папуа-Новой Гвинее

Эфрон подцепил смертельную инфекцию

32-летний актер Зак Эфрон тяжело заболел во время съемок своего телешоу под названием «Убить Зака Эфрона». Телешоу снимали в экзотической локации, в джунглях государства Папуа-Новая Гвинея, когда актера госпитализировали с острой формой брюшного тифа или подобной инфекции. Об этом пишет Usa Today.

Эфрона отправили в военный госпиталь в Брисбене, Австралия, где он прошёл лечение. И перед Новым годом его отпустили домой к семье в Лос-Анджелес.

Фото: zacefron

На сегодняшний день, как сообщают таблоиды, состояние звезды оценивается как стабильное. В минувший уик-энд актёр опубликовал пост в Instagram, где заявил, что полностью выздоровел и поблагодарил поклонников за поддержку.

Однако, когда актер вернется к съемкам своего телешоу – пока неизвестно. Они проходят в сложных условиях: Эфрона отправляют в джунгли с гидом и рюкзаком самого необходимого снаряжения, а он отчаянно пытается выжить.

Как ранее писал Фокус:

51-летняя певица Кайли Миноуг стала лицом рекламной кампании, продвигающей туризм в Австралию. И снялась в трехминутном ролике, в котором отражено буквально все, чем может привлечь эта страна туристов.