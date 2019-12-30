"Золотой мальчик": Криштиану Роналду пришел на конференцию в украшениях на 800 тысяч долларов

2019-12-30 13:00:17

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И это была стоимость украшений только с одной руки

Криштиану Роналду, футболист итальянского клуба "Ювентус", явился на спортивную конференцию в Дубае, сверкая бриллиантами. Об этом пишет Mirror.

Только на одной руке один из самых дорогих игроков в истории футбола продемонстрировал украшений на 800 тысяч долларов.

криштиану роналду

Роналду, один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, неоднократно демонстрировал любовь к роскоши и экстравагантному шику.

Так, на конференцию он надел футболку и светлый пиджак, а также часы Rolex из белого золота, усыпанные бриллиантами, и два кольца – одно из которых с желтоватым бриллиантом огранки "принцесс" стоимостью в 260 тысяч долларов.

Все фото: REX

Впрочем, это не самые дорогие украшения в коллекции Роналду, он счастливый владелец уникальных часов Franck Muller, которые стоили ему почти два миллиона долларов.

На конференции он говорил, что оставит футбол, как только его тело перестанет "правильно реагировать на поле", а также признался, что хотел бы попробовать себя в кино.

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