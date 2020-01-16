Одноименная группа Sade была основана в 1982 году

Певица Шаде Аду, или просто Sade родилась в 1959 году в Нигерии, в семье преподавателя экономики и медсестры. Тогда Шаде звали немного длиннее - Хелен Фолашаде Аду. Когда брак ее родителей переживал нелегкие времена, то Шаде с братом оказалась в Британии: мать увезла детей к родителям.

Шаде хотела стать дизайнером, даже закончила Художественный колледж Святого Мартина и открыла с подругой модное ателье. И сама подрабатывала моделью, пока не встретилась с Ли Барретом, менеджером латино-соул группы Arriva. Она присоединилась к группе и начала писать свои собственные песни. А через два года организовала свою собственную группу имени себя. Кроме вокалистки, в группу Sade входят еще три человека.

Шаде была замужем за испанским режиссером, причем свадьба проходила в старинном замке, потом за продюсером с Ямайки, от которого родила дочь Илу. Сейчас дива живет в Великобритании, занимается творчеством и благотворительностью. И не изменяет своему простому и элегантному стилю.

Свой первый альбом Шаде выпустила в 1984 году. После были десятки хитов - от Smooth Operator до Paradise, на которых выросли все, кто застал девяностые. В 2018 году Шаде вернулась на сцену после семилетнего перерыва: она написала саундтрек к фильму "Излом времени" и , по слухам, сейчас готовит новый альбом. Шаде была и остается иконой стиля: массивные серьги, яркий макияж, широкие джинсы, пиджаки и платья с подплечниками и сейчас смотрятся современно, а ее песни будут и через много лет звучать современно.

Фокус собрал пять самых романтичных клипов легендарной певицы.

Smooth Operator

King Of Sorrow

Soldier Of Love

Paradise

By Your Side

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