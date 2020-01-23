Семейный альбом. Отец Маркл показал не публиковавшиеся детские фото герцогини Сассекской

2020-01-23 17:26:00

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75-летний отец герцогини сообщил, что провел "самые счастливые годы" со своей дочерью

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл решил обнародовать детские фото Меган из семейного альбома. Об этом сообщает The Sun.

75-летний отец герцогини сообщил, что провел "самые счастливые годы" со своей дочерью, когда она росла. Также он подчеркнул, что опустошен из-за того, что сейчас совсем не общается с дочерью.

Так, на в эфире британского телеканала Channel 5 вышел документальный фильм под названием "Томас Маркл: Моя история". В нем и были показаны ранее неопубликованные снимки Меган.

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

Стоит подчеркнуть, что фильм вышел на фоне недавнего скандала, когда герцогиня и принц Гарри решили отойти от королевских обязанностей.

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

"Когда она (Меган, – ред.) родилась, я был самым счастливым. Они вручили ее мне, тогда ее маленькие пальчики обхватили мои пальцы, и на этом все, я был влюблен. Я просто знал, что она будет особенной", – рассказал Томас Маркл.

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

В фильме Томас также показал ранее неизвестные домашние съемки с участием Меган в возрасте от 11 до 16 лет.

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

Отец герцогини признался, что был опустошен, когда пропустил свадьбу дочери с принцев Гарри, так как проходил реабилитацию после операции.

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

"Моя дочь выглядела прекрасно. Хотел бы я быть там с ней. Безусловно, я был благодарен Чарльзу", – рассказал Томас, имея в виду момент, когда принц Уэльский вел Меган к алтарю.

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

Кроме этого, отец Маркл вспомнил и о своем восьмимесячном внуке Арчи, которого она никогда не видел.

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

"Я надеюсь, что у него мой нос, потому что каждый раз, когда они смотрели бы на Арчи, они видели бы меня", – подытожил Томас.

Меган Маркл в детстве, герцогиня Сассекская

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