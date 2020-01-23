75-летний отец герцогини сообщил, что провел "самые счастливые годы" со своей дочерью

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл решил обнародовать детские фото Меган из семейного альбома. Об этом сообщает The Sun.

75-летний отец герцогини сообщил, что провел "самые счастливые годы" со своей дочерью, когда она росла. Также он подчеркнул, что опустошен из-за того, что сейчас совсем не общается с дочерью.

Так, на в эфире британского телеканала Channel 5 вышел документальный фильм под названием "Томас Маркл: Моя история". В нем и были показаны ранее неопубликованные снимки Меган.

Стоит подчеркнуть, что фильм вышел на фоне недавнего скандала, когда герцогиня и принц Гарри решили отойти от королевских обязанностей.

"Когда она (Меган, – ред.) родилась, я был самым счастливым. Они вручили ее мне, тогда ее маленькие пальчики обхватили мои пальцы, и на этом все, я был влюблен. Я просто знал, что она будет особенной", – рассказал Томас Маркл.

В фильме Томас также показал ранее неизвестные домашние съемки с участием Меган в возрасте от 11 до 16 лет.

Отец герцогини признался, что был опустошен, когда пропустил свадьбу дочери с принцев Гарри, так как проходил реабилитацию после операции.

"Моя дочь выглядела прекрасно. Хотел бы я быть там с ней. Безусловно, я был благодарен Чарльзу", – рассказал Томас, имея в виду момент, когда принц Уэльский вел Меган к алтарю.

Кроме этого, отец Маркл вспомнил и о своем восьмимесячном внуке Арчи, которого она никогда не видел.

"Я надеюсь, что у него мой нос, потому что каждый раз, когда они смотрели бы на Арчи, они видели бы меня", – подытожил Томас.

Как ранее сообщал Фокус: