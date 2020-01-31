Принц Гарри подыскивает дом в Лос-Анджелесе, а Меган Маркл – новую работу
2020-01-31 17:20:10
Герцоги Сассекские планируют уехать на лето в США
Едва переехав из Англии, герцог и герцогиня Сассекские уже планируют летние каникулы. Супруги не хотят проводить лето в Канаде и уже начали подыскивать дом в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
В этом им помогает мать Меган – Дория Рэгланд.
"Они уже ищут жилье онлайн и общаются с охранными компаниями. Они хотят привести все дела в порядок и понять, возможно ли это логистически. Меган желает, чтобы в доме можно было проводить рабочие встречи и принимать друзей. Это – две вещи, которые имеют для нее большое значение", – рассказал СМИ близкий к герцогской чете источник.
Фото: sussexroyal
У Меган много требований к будущему дому, но в первую очередь – комфорт и безопасность.
Также ходят упорные слухи, что она не против вернуться к работе. Еще до скандала с королевской семьей она дала согласие на работу в компании Disney – герцогиня будет заниматься озвучкой, а заработанные деньги пойдут благотворительной организации "Слоны без границ".
Меган Маркл в сериале "Место преступления: Нью-Йорк"
Меган Маркл в сериале Suits
Но теперь появилась информация, что она вполне может вернуться в кино. Ведь ее с мужем сняли с обеспечения королевскими финансами и герцогам Сассекским нужно найти иной источник дохода.
Как ранее писал Фокус:
- Королева Елизваета приняла решение лишить принца Гарри и Меган Маркл должности послов молодежи стран Содружества. Такое решение было принято с вязи с тем, что супружеская пара отказалась от обязанностей членов королевской семьи. Для Меган и Гарри такое решение королевы стало шоком. Как утверждают источники, близкие к супругам, обязанности послов были их любимым делом.
- После отказа бывших герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл от королевского звания в английском языке языуке появился новый глагол - to Meghan Markle.