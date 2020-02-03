Кейт Миддлтон и принц Уильям подали "экологический" пример на премии BAFTA

Герцогиня надела платье, в котором уже ранее появлялась на приеме несколько лет назад

Герцоги Кембриджские посетили церемонию награждения премией Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Причем Кейт Миддлтон всерьез восприняла рекомендацию сделать церемонию более экологичной и выбрала платье, в котором уже появлялась на официальном приеме. Об этом пишет Daily Mail.

Белое платье с золотой вышивкой от Alexander McQueen были специально создано дизайнером Сарой Бертон к визиту Кейт и Уильяма в Малайзию в 2012 году. Оно украшено стилизованными изображениями цветков гибискуса, который является одним из символов приглашающей стороны.

Читайте также: Драма Сэма Мендеса получила семь из девяти наград премии BAFTA

Слева: Кейт Миддлтон на приеме в Малайзии в 2012 году; справа: на церемонии Bafta, 2020 год/Фото: REX

Герцогиня дополнила образ золотистыми туфлями на шпильке от Jimmy Choo и золотым клатчем от дизайнера Ани Хиндмарч, а также ювелирным комплектом от Van Cleef & Arpels.

На церемонии принц Уильям вручил награду продюсеру "Звездных войн" Кэтлин Кеннеди, похвалил "исключительное разнообразие", которое было представлено на кинопремии в этом году и пошутил, что ощущает себе "несколько встревоженным" из-за того, сколько актеров, присутствующих на церемонии, в последнее время играли членов его семьи.

Как ранее писал Фокус:

Ранее организаторы Bafta сообщили, что на церемонии будут запрещены полиэтиленовые пакеты для лакомств, одноразовые пластиковые приборы и бутылки. Красную ковровую дорожку отдадут на переработку, а селебрити предложили не приобретать новые наряды, а воспользоваться теми, что уже у них имеются, или взять платья и смокинги напрокат.