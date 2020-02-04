Netflix снимет сериал по вселенной Resident Evil

Последние фильмы про "Обитель зла" большого успеха не имели

Ранее уже появлялась информация о том, что телеканал Netflix собирается снять сериал по вселенной Resident Evil, однако ее никто не воспринял всерьез. Теперь о предстоящей телесаге заговорили вновь. Об этом пишет LADbible.

Съемки адаптации Resident Evil стартуют уже в июне и закончатся в октябре. Подготовительный этап начнётся в апреле, а местом проведения работ станет Южная Африка. Всего в первом сезоне будет восемь серий. И они, как водится у Netflix, станут доступны для подписчиков одновременно.

Премьера скорей всего состоится весной 2021 года, если учесть, что постпродакшен занимает у телеканала около полугода. Ожидается, что будет показан злополучный городок Ракун-Сити, но основное действие будет проходить в Африке. К слову, именно там разворачивались события последнего фильма.

Напомним, первая игра "Обитель зла" японской компании Capcom была создана созданная Синдзи Миками под влиянием серии фильмов "Живые мертвецы" Джорджа Ромеро и вышла в 1996 году на PlayStation, сиквел появился через два года. А в прошлом году вышел римейк игры, который был номинирован в категории "Игра года".

Киноадаптация вышла в 2002 году. Главную роль исполнили Милла Йовович и Мишель Родригес. Режиссером стал Пол Андерсон. Фильм негативно восприняли критики, зато тепло приняли зрители. Но следующие четыре фильма успех первого не повторили, хоть и окупились в прокате.

Так что новость о сериале по вселенной "Обители зла" критики воспринимают скептически.

Как ранее писал Фокус:

Культовый боевик 80-х и 90-х годов прошлого века получит продолжение и даже с теми же актерами. Первый фильм "Смертельное оружие" вышел 1987 году. Получил номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший звук" и собрал 120 миллионов при скромном бюджете в 15 миллионов.