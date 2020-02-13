К Дню святого Валентина: Джефф Безос покупает для своей возлюбленной дом за 165 миллионов долларов

Ранее шикарный особняк принадлежал Дэвиду Геффену, продюсеру и киномагнату

Джефф Безос, один из самых богатых людей в мире, не разменивается на мелкие подарки к праздникам. Поэтому к 14 февраля он приобретает новое "любовное гнездышко" для себя и своей возлюбленной Лорен Санчес. И потратит на него 165 миллионов долларов. Об этом пишет TMZ.

Ранее шикарное поместье Warner Estate в Беверли-Хиллз принадлежало Дэвиду Геффену, основателю Asylum Records, а до него – Джеку Уорнеру, соруководителю Warner Bros.

Дом в колониальном стиле был построен в 1937 году. По слухам, он увешан картинами американских художников, а паркетный пол ранее украшал один из дворцов Наполеона. Та участке в девять акров имеется парк, теннисный корт, поле для гольфа на девять лунок, гостевые домики и просторные лужайки.

Фото: TMZ

Геффен продал имение Безосу по знакомству, - они старые приятели, - минуя агентства недвижимости. И весьма выгодно, ведь в 1990 он приобрел его за 47 с половиной миллионов.

Также, как пишут таблоиды, Безос приобрел незастроенный участок земли в Лос-Анджелесе за 90 миллионов.

Как ранее писал Фокус:

На Рождество Безос увез Лорен на остров Сен-Бартс и подарил огромный бриллиант. Пара вела себя непринужденно, отдыхала на яхте и в местных ресторанчиках.