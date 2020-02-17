Люк Бессон продает свой особняк в Беверли-Хиллз, пока его не облюбовали бомжи

Ранее особняк принадлежал звезде фильма "Планета обезьян"

Французский режиссер Люк Бессон продает свой особняк в Беверли-Хиллз. Бессон никогда там не жил и в имение стали пробираться бездомные. Цена высока – 14 миллионов и 900 тысяч долларов. Об этом пишет Variety.

Особняк причудливой угловатой формы был построен в 1959 году архитектором-модернистом Уильямом С. Беккетом для знаменитого оскароносного актера Чарльтона Хестона, звезды фильмов "Планета обезьян" и "Бен-Гур".

Чарльтон Хестон в особняке в Беверли-Хиллз

Юл Бриннер и Чарльтон Хестон на съемках фильма "Бен-Гур"/Все фото: Hollywood History

Именно здесь Хестон жил вплоть до своей смерти в 2008 году. Особняк расположен высоко в горах над каньонами Колдуотер и Франклин. С террас открывается потрясающий вид на природный заповедник. К дому ведет длинная подъездная дорога, с которой видны только ворота, а сам дом прячется за деревьями. В доме имеется бассейн, теннисный корт и парковка на десять машин.

Все фото: Variety

Люк Бессон купил имение в 2016 году за 12,2 миллиона долларов. Режиссер планировал обновить дом и несколько его расширить, но строительство застопорилось и Бессон почти не появлялся в имении. За это время дом облюбовали бездомные и фанаты Хестона и Бессона, которые незаконно проникали на территорию для фотосессий.

Как ранее писал Фокус:

Джефф Безос, один из самых богатых людей в мире, не разменивается на мелкие подарки к праздникам. Поэтому к 14 февраля он приобрел новое "любовное гнездышко" для себя и своей возлюбленной Лорен Санчес. И потратит на него 165 миллионов долларов. Ранее шикарное поместье Warner Estate в Беверли-Хиллз принадлежало Дэвиду Геффену, основателю Asylum Records, а до него – Джеку Уорнеру, соруководителю Warner Bros.