Ирина Шейк снялась в новой рекламе итальянского бренда белья

Новая коллекция создана из экологически чистых материалов

Одна из самых востребованных моделей мира Ирина Шейк снялась в новой рекламе итальянской марки нижнего белья Intimissimi. Об этом сообщает Elle.

Ирина позировала в шелковом бюстгальтере, трусиках и поясе с черными кружевами. Модель стала лицом Green Collection — коллекции, созданной с использованием экологически чистых материалов, а также переработанных тканей. В коллекции представлены две линии: The Garden Fairy и Rare Beauty.

Выпуск коллекции нижнего белья к десятой годовщине проекта Riciclo, который направлен на переработку вторичного сырья. Помимо этого итальянский бренд подписал договор о сотрудничестве с Treedom — организацией, которая позволяет сажать деревья удаленно и следить за их ростом в режиме онлайн, — о посадке 20 тысяч саженцев в разных частях света. Каждый клиент сможет получить фотографии и геолокацию своего дерева.

Напомним, что совсем недавно Ирина участвовала в показах Missoni, Etro, Salvatore Ferragamo и Versace в рамках Недели моды в Милане.

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